Πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νιώθω Αυτοπεποίθηση» για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου

Αφορμή για τον σχεδιασμό του συγκεκριμένου προγράμματος αποτέλεσε η εικόνα που έχουν οι νέοι για την εμφάνισή τους*.

Το πρόγραμμα «Νιώθω Αυτοπεποίθηση» επικεντρώνεται στην ανάδειξη της σημασίας της αυτοπεποίθησης, δίνοντας έμφαση σε θέματα όπως η πίεση που ασκεί το περιβάλλον ως προς τα ιδανικά εμφάνισης, η παραποίηση/ επεξεργασία των εικόνων στα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά μέσα, καθώς και η αξία της διαφορετικότητας του καθενός.

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία έχει δύο βασικούς στόχους:

να συμβάλει στην αλλαγή συμπεριφορών, βοηθώντας τους εφήβους να υιοθετήσουν πρακτικές που βελτιώνουν την αυτοπεποίθηση σχετικά με την εμφάνισή τους

να τους βοηθήσει να αναπτύξουν στρατηγικές για να αντιστέκονται στην πίεση γύρω από την εμφάνισή τους, να αποφεύγουν τη σύγκριση, να αμφισβητούν ιδανικά εμφάνισης και να έχουν εμπιστοσύνη στο σώμα τους

Το υλικό του προγράμματος είναι σχεδιασμένο για τα δεδομένα της εκπαίδευσης. Για την εκπόνησή του έχει εργαστεί ομάδα ειδικών στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα το επιμελήθηκε η κυρία Ειρήνη Καρακασίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, με την ομάδα της. Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Dove, στο πλαίσιο της ευρύτερης δέσμευσης της μάρκας για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των νέων.

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν το πρόγραμμα στις τάξεις τους, θα μπορούν να παρακολουθήσουν την δωρεάν διαδικτυακή εκδήλωση εκπαίδευσης και ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί, στα τέλη Οκτωβρίου και τον Νοέμβριο 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους του προγράμματος στο e-mail: selfesteemproject25@gmail.com και τηλεφωνικά με τον κύριο Γιώργο Κουτσουραδή, στο 6979180407 ή με την κυρία Κλαίρη Κουντούρη, στα 210-8172264 και 6934403198.



Ευρήματα πρόσφατων μελετών* για την εικόνα που έχουν οι νέοι για τον εαυτό τους

Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας που διεξήχθη το 2021, σε δείγμα 300 κοριτσιών 10-17 ετών, στην Ελλάδα:

• 1 στα 6 παιδιά, ηλικίας 10 - 17 ετών, δηλώνει «απογοητευμένο» από την εξωτερική του εμφάνιση

• Το 84% των κοριτσιών μεταξύ 14 και 17 ετών αναφέρουν ότι, τα φίλτρα παραποίησης της εικόνας τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο τη βελτίωσή της, γίνονται κομμάτι της καθημερινότητάς τους από την ηλικία περίπου των 11 ετών

• Πάνω από 90% των κοριτσιών (10 - 13 ετών), εύχονται να μπορούσε το σχολείο να τους διδάσκει πώς να νιώθουν όμορφα με το σώμα τους.

