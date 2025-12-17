Το Radisson Hotel Group εγκαινιάζει το Radisson Collection Resort στη Σαντορίνη

Το νέο θέρετρο θα περιλαμβάνει 50 κλίνες, όλες σχεδιασμένες ως σουίτες με ιδιωτικές πισίνες, ευρύχωρες υπαίθριες βεράντες και εσωτερικούς χώρους που συνδυάζουν την κληρονομιά της Σαντορίνης με τη σύγχρονη αισθητική της Radisson Collection. Οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες εστίασης και μπαρ, συμπεριλαμβανομένων ενός lobby bar και ενός εστιατορίου, με έμφαση στα τοπικά υλικά και τη μεσογειακή κουζίνα. Μια μεγάλη εξωτερική πισίνα θα είναι στρατηγικά τοποθετημένη για να προσφέρει θέα στην καλντέρα, δημιουργώντας έναν εντυπωσιακό χώρο κοινωνικής συνάθροισης κατά τη διάρκεια της ημέρας και το βράδυ.

Ο Αλέξανδρος Καραθανάσης, CEO της Vero View Single Member S.A., δήλωσε: «Καθώς ξεκινάμε την ανάπτυξη του πρώτου Radisson Collection Resort στη Σαντορίνη, βλέπουμε αυτό το ορόσημο όχι απλώς ως μια ακόμη σημαντική επένδυση του Ομίλου μας, αλλά ως συνέχεια της μακρόχρονης μας επιδίωξης να προωθήσουμε την ελληνική φιλοξενία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Σαντορίνη αποτελεί εμβληματικό προορισμό, και η φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πολυτελές καταφύγιο που να αντανακλά την αυθεντικότητά της, τη φυσική ομορφιά της και τις υψηλές προσδοκίες των σύγχρονων ταξιδιωτών που αναζητούν μια μοναδική εμπειρία. Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν ο Elie Milky και το Radisson Hotel Group, η οποία ενισχύει τη δέσμευσή μας να θέσουμε ένα νέο πρότυπο στις Κυκλάδες».

«Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγική αγορά για το Radisson Hotel Group, και στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό και συνεκτικό χαρτοφυλάκιο στις βασικές πόλεις και προορισμούς θέρετρων της χώρας. Η υπογραφή του Radisson Collection Resort στη Σαντορίνη ενισχύει την παρουσία μας στις Κυκλάδες και σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην επέκταση της πολυτελούς μας προσφοράς σε αυτήν τη δυναμική αγορά, ενώ παράλληλα ενισχύει τη θέση μας στο Αιγαίο», δήλωσε ο Elie Milky, Chief Development Officer για τη Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Ελλάδα & Κύπρο του Radisson Hotel Group. «Ευχαριστώ θερμά τον Αλέξανδρο Καραθανάση και τη Vero View Single-Member S.A. για την εμπιστοσύνη τους και την έναρξη μιας μακροχρόνιας συνεργασίας».

Η ευεξία θα βρίσκεται στο επίκεντρο της εμπειρίας του θέρετρου. Τα σχέδια περιλαμβάνουν έναν εξειδικευμένο χώρο σπα και ευεξίας, στούντιο ομορφιάς, καθώς και χώρους γυμναστικής και yoga, σχεδιασμένους για εξατομικευμένα προγράμματα χαλάρωσης και αποκατάστασης. Ο σχεδιασμός του θέρετρου θα δίνει έμφαση σε φυσικά υλικά και στα απαλά χρώματα, αναδεικνύοντας παράλληλα το ηφαιστειακό τοπίο και τη θέα του ηλιοβασιλέματος.

Το Αεροδρόμιο της Σαντορίνης (JTR) βρίσκεται περίπου 12 χιλιόμετρα από το θέρετρο, περίπου 20 λεπτά οδικώς, ενώ το λιμάνι Αθηνιός συνδέει το νησί με την Αθήνα και τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων. Αυτή η προσβασιμότητα, σε συνδυασμό με την υψηλή θέση του θέρετρου στο Ακρωτήρι και την εγγύτητά του σε πολυτελή ξενοδοχεία, αμπελώνες και εστιατόρια υψηλού επιπέδου, ενισχύει την ελκυστικότητά του για διεθνείς ταξιδιώτες που αναζητούν ένα αποκλειστικό αλλά προσβάσιμο ελληνικό νησιωτικό καταφύγιο.

Το Radisson Collection είναι το brand πολυτελούς φιλοξενίας του Radisson Hotel Group, το οποίο συγκεντρώνει εξαιρετικά καταλύματα σε μοναδικούς προορισμούς παγκοσμίως. Κάθε ξενοδοχείο σχεδιάζεται ώστε να αντικατοπτρίζει τον προορισμό του, με προσεγμένη αρχιτεκτονική, ξεχωριστούς εσωτερικούς χώρους και εμπειρίες που αναδεικνύουν την τοπική κουλτούρα, διατηρώντας παράλληλα την άνεση και τη συνέπεια ενός διεθνούς brand.

Με αυτή την υπογραφή, το Radisson Hotel Group ενισχύει την παρουσία του στην Ελλάδα, όπου λειτουργεί ήδη πέντε καταλύματα. Επιπλέον, έχει άλλα έξι υπό ανάπτυξη, με αποτέλεσμα το χαρτοφυλάκιό του στην Ελλάδα να στοχεύει να φτάσει τα 30 ξενοδοχεία