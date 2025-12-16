Έτσι, μας καλεί να δοκιμάσουμε νέα πιάτα, στηριγμένα πάντα στην εποχικότητα. Zοχοί με κατσικίσιο κορμό από την Ευβοϊκή φάρμα του Μαλτέζου, nigiri μαγιάτικο με φρέσκο wasabi, γάμπαρη με θυμάρι και φρέσκια τρούφα, τα δημοφιλή μπιφτεκάκια προβατίνας με γιαούρτι, και το διάφραγμα στη ρομπάτα που κερδίζει τις εντυπώσεις με τη νοστιμιά και το ψήσιμο του …και όχι μόνο αυτά!

Νέες ιδέες και νέα προϊόντα, που ο Χρόνης αναζητά στις λαϊκές και στις συνεργασίες του με μικρούς παραγωγούς, είναι πάντα στο τραπέζι του.

Το Rawbata έκλεισε ένα χρόνο στην «κρυμμένη» πλατεία Λακωνίας στους Αμπελοκήπους, που όμως απέχει μόνο 4 λεπτά από το μετρό και βγάζει, ακόμα, τραπεζάκια έξω τα ηλιόλουστα μεσημέρια των ΣΚ. Οταν ο καιρός δεν το επιτρέπει, στη ζεστή του σάλα , που το motto του σεφ Me and my fusion αποτυπώνει το μαγειρικό του στίγμα, η έμπειρη ομάδα του με επικεφαλής τη Φωτεινή Μαρκουτσά, αναλαμβάνει τη φροντίδα μας.

Από Τρίτη - Κυριακή, ο Χρόνης Δαμαλάς, σερβίρει τα δημιουργικά του πιάτα, φιλοξενεί προσωπικές και επαγγελματικές μας στιγμές και αν είμαστε λίγο τυχεροί μπορεί και να παρακολουθήσουμε κάποιο από τα ξεχωριστά cooking lessons που διοργανώνει!



Ακολουθήστε τα social media του Rawbata για να μαθαίνετε πρώτοι τι «μαγειρεύουμε»!

Info: RAWBATA, Λακωνίας 33, Αμπελόκηποι, τηλ.2106923796