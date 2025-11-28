Ρεβεγιόν στο Paramount, στην «καρδιά» του Παρνασσού!

Το cafe / bar / restaurant Paramount βρίσκεται στην Αράχωβα και συγκεκριμένα στο Λιβάδι Αράχωβας 20 χλμ μακρυά από τις χιονοδρομικές πίστες του Παρνασσού και υπόσχεται να γεμίσει γεύσεις και μοναδικές αναμνήσεις σε όλους του επισκέπτες.

Η καφετέριά μας δίνει ζωή στην Αράχωβα από το 2004 και έχουμε καθιερωθεί ως ένα απ τα καλύτερα μαγαζιά στην περιοχή μας.

Η Αράχωβα είναι ο νούμερο ένα κορυφαίος προορισμός της Ελλάδας τον χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους λόγω της γειτνίασης με τον ιερό χώρο των Δελφών.

Το καφέ μας στεγάζεται σε ένα εντυπωσιακό κτίριο τύπου chalet και είναι η κατάλληλη επιλογή να χαλαρώσεις και να χαζέψεις τη μοναδική θέα όλες τις ώρες της ημέρας.

Στον κατάλογό μας θα βρείτε ροφήματα και γεύματα για όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας, το ποτά σας και να απολαύσετε την κουζίνα μας που περιλαμβάνει brunch, και γεύσεις από μεσογειακή κουζίνα καθώς και ιδιαίτερα κρεατικά από την Αμερική και την Ιαπωνία.

Το σήμα κατατεθέν του χώρου μας είναι η επιβλητική καμινάδα στο κέντρο του χώρου με το τζάκι και είναι το σημείο αναφοράς κάθε επισκέπτη. Το καφέ μας δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα σαλέ στις Άλπεις και αυτό το αποδεικνύει ο κόσμος κάθε χρόνο που μας τιμάει με την παρουσία του.

Paramount

www.paramountcafe.gr

Τηλέφωνο: 2267032400

Instagram: https://www.instagram.com/paramount_parnassos/

Facebook: https://www.facebook.com/Paramount.Parnassos/?locale=el_GR

