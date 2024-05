Release Athens 2024: Δέκα ημέρες για την έναρξη

Το Release Athens άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του τον Ιούνιο του 2016 στην Πλατεία Νερού, έναν υπέροχο και μεγάλο χώρο δίπλα στη θάλασσα, με εύκολη πρόσβαση με κάθε μέσο και από κάθε σημείο της Αθήνας, αφού βρίσκεται μόλις λίγα λεπτά μακριά από το κέντρο της πόλης. Από εκείνη την ημέρα μέχρι και σήμερα, στη σκηνή του έχουν ανέβει μερικά από τα σπουδαιότερα ονόματα του παγκόσμιου στερεώματος, από κάθε μουσικό είδος και ρεύμα: Arctic Monkeys, Slipknot, Liam Gallagher, Nick Cave & The Bad Seeds, Pet Shop Boys, Rosalia, Prodigy, Wu-Tang Clan, London Grammar, Judas Priest, Iggy Pop, PJ Harvey, Alice In Chains, New Order, Cypress Hill και Jamiroquai είναι μόνο μερικά από αυτά.

Το 2024, το Release Athens επιστρέφει με ένα ακόμα πιο πολυσυλλεκτικό lineup που θα ικανοποιήσει τους λάτρεις κάθε μουσικού είδους και κάθε μουσικής εποχής. Ανακάλυψε ολόκληρο το lineup παρακάτω και απόκτησε τώρα το εισιτήριό σου για να ζήσεις την απόλυτη φεστιβαλική εμπειρία στην Πλατεία Νερού.

Η έναρξη της φετινής διοργάνωσης αναμένεται εκρηκτική, αφού την Κυριακή 9 Ιουνίου θα φιλοξενήσουμε τρία συγκροτήματα που έχουν ταυτίσει το όνομα τους με το ατόφιο rock ‘n’ roll. Headliners θα είναι οι The Offspring, μια από τις πλέον θρυλικές μπάντες του αμερικάνικου punk rock, ενώ την ίδια μέρα θα απολαύσουμε τους The Subways του αξεπέραστου “Rock & Roll Queen” και τους Danko Jones στην πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα.

Rock Legends

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου, θα παρακολουθήσουμε μια ιστορική βραδιά για τα εγχώρια συναυλιακά δεδομένα, με ένα ονειρικό double-bill που θα μας μείνει αξέχαστο. Co-headliners θα είναι δύο θρύλοι της Βρετανικής σκηνής, οι Pulp του χαρισματικού Jarvis Cocker και οι The Smile. το νέο project που δημιούργησε το δίδυμο Thom Yorke – Jonny Greenwood των Radiohead. Το lineup συμπληρώνει ιδανικά ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα των 90s, οι σπουδαίοι Ride, αλλά και το next big thing του ευρωπαϊκού post-punk, οι Ολλανδοί Tramhaus.

Τέλος, το Σάββατο 29 Ιουνίου, στη σκηνή της Πλατείας Νερού, θα απολαύσουμε τον κορυφαίο τραγουδιστή του εγχώριου ροκ, τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, σε μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες μιας καριέρας που έχει ξεπεράσει τα 50 χρόνια!

Pop & Electronic Legends

Τον Ιούλιο, όλοι οι δρόμοι της πόλης οδηγούν στην Πλατεία Νερού. Μέσα σε ένα συναρπαστικό διήμερο, θα υποδεχτούμε δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Την Τετάρτη 17 Ιουλίου, headliners θα είναι οι θρυλικοί Massive Attack, ενώ θα τους συνοδεύσουν οι Beak> του Geoff Barrow (Portishead) και το φουτουριστικό σχήμα των Mount Kimbie. Την αμέσως επόμενη ημέρα, την Πέμπτη 18 Ιουλίου, headliners θα είναι ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα στην ιστορία της pop μουσικής, οι Duran Duran, σε μια από τις ελάχιστες φετινές εμφανίσεις τους στην Ευρώπη. Μαζί τους, το ραγδαία ανερχόμενο ντουέτο των SOFI TUKKER, στην παρθενική τους εμφάνιση στην Αθήνα.

Dance Legends

Το Σάββατο 15 Ιουνίου, θα στήσουμε το μεγαλύτερο dance party του καλοκαιριού με headliner τον βασιλιά του electro swing, Parov Stelar, και την καταπληκτική μπάντα του. Μαζί του, θα είναι υπέροχη Jain, υπεύθυνη για το άκρως εθιστικό “Makeba”, ένα από τα μεγαλύτερα hits των τελευταίων ετών, αλλά και οι Telenova, ένα υπέροχο συγκρότημα από την Αυστραλία που ήδη λατρεύεται από το ελληνικό ραδιόφωνο. Ο Ιούλιος ξεκινάει με ένα special show που θα παρουσιαστεί στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, όπου το Σάββατο 6 Ιουλίου το electro-pop τρίο των Cannons, μετά τις σπουδαίες συναυλίες του στα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ του κόσμου (Coachella, Lollapalooza κτλ.), θα πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, ακριβώς τη στιγμή που εκτοξεύεται η δημοτικότητά του! Εξίσου χορευτική διάθεση θα έχουμε και την Τρίτη 9 Ιουλίου, όπου co-headliners θα είναι οι Thievery Corporation, μια από τις σταθερές αξίες στο χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής, και οι Black Pumas, το νέο μεγάλο όνομα στο χώρο της μαύρης μουσικής στην πρώτη τους επίσκεψη στη χώρα μας. Το lineup συμπληρώνει το supergroup των The Budos Band και ο soul τραγουδιστής και σταθερός συνεργάτης του Parov Stelar, Anduze.

Metal Legends

Την Παρασκευή 14 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη metal βραδιά του Release Athens 2024. Headliners θα είναι οι Megadeth, ένα από τα πιο καθοριστικά συγκροτήματα στην ιστορία της σκηνής, ενώ μαζί τους θα είναι οι βάρδοι του progressive power metal, Blind Guardian, και το εκρηκτικό τρίο των Grand Magus. Στη συνέχεια, και πιο συγκεκριμένα την Κυριακή 21 Ιουλίου, θα φιλοξενήσουμε τους metal gods Judas Priest και τον Bruce Dickinson, τον τραγουδιστή και frontman των Iron Maiden, σε μια βραδιά-ορόσημο για τους φίλους του σκληρού ήχου. Το lineup συμπληρώνει ένα από τα πιο κομβικά συγκροτήματα του χώρου, οι Γερμανοί Accept. Τέλος, την Κυριακή 28 Ιουλίου, θα γιορτάσουμε το φινάλε της φετινής διοργάνωσης με τρία εξίσου σπουδαία heavy metal συγκροτήματα. Headliners θα είναι οι Behemoth, πρωτεργάτες του ακραίου ήχου στην Πολωνία, και μαζί τους οι θρύλοι του thrash, Testament και οι εκρηκτικοί Pestilence.

Για όλες τις πληροφορίες (εισιτήρια, προσφορές, ανακοινώσεις κτλ.) επισκέψου το www.releaseathens.gr & πρόλαβε το εισιτήριό σου!