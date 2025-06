Το Santorini Experience επιστρέφει 10-12 Οκτωβρίου 2025 για 8η χρονιά

Το αγαπημένο event αθλητικού τουρισμού της Σαντορίνης, το Santorini Experience, επιστρέφει δυναμικά για 8η χρονιά και θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025 στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων και σε έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Η διοργάνωση αναμένεται και φέτος να προσελκύσει αθλητές από κάθε γωνιά του κόσμου, συνδυάζοντας μοναδικές αθλητικές εμπειρίες με το συγκλονιστικό τοπίο της Σαντορίνης.

Με σκηνικό τα γραφικά σοκάκια, την επιβλητική Καλντέρα και το μοναδικό ηφαιστειακό τοπίο, η Σαντορίνη θα φιλοξενήσει αγώνες τρεξίματος και open water κολύμβησης, προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία στους συμμετέχοντες. Οι δρομικοί αγώνες περιλαμβάνουν τρεις μοναδικές trail running διαδρομές, ιδανικές για κάθε επίπεδο συμμετοχής. Οι δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία τρέχοντας με θέα την Καλντέρα και το ηφαίστειο, περνώντας από τα πανέμορφα χωριά Ημεροβίγλι, Φηροστεφάνι και Οία. Οι αποστάσεις περιλαμβάνουν 5χλμ για δυναμικό περπάτημα και τρέξιμο, 10χλμ για πιο έμπειρους δρομείς και 15χλμ για όσους αγαπούν την αντοχή. Η εκκίνηση και ο τερματισμός όλων των διαδρομών γίνεται από το εργοστάσιο αφαλάτωσης στην Οία, με τμήματα της διαδρομής να διασχίζουν χωμάτινα μονοπάτια.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει ο εμβληματικός αγώνας open water κολύμβησης, απόστασης 1,5 μιλίου (2,4 χλμ), όπου οι αθλητές θα ξεκινήσουν από το Ηφαίστειο και θα τερματίσουν στο παλιό λιμάνι των Φηρών διασχίζοντας τα νερά του Αιγαίου με βάθος που φτάνει μέχρι και τα 400 μέτρα, ειδικά στη μέση της Καλντέρας, με φόντο το εντυπωσιακό τοπίο της Σαντορίνης. Ο σχεδιασμός της διαδρομής φέρει την υπογραφή του Νίκου Γέμελου, κορυφαίου τεχνικού διευθυντή με Ολυμπιακές και παγκόσμιες διακρίσεις στην κολύμβηση, ενώ η ασφάλεια των συμμετεχόντων εξασφαλίζεται από μια εξειδικευμένη ομάδα ναυαγοσωστών και ναυαγοσωστικών σκαφών και όλοι οι κολυμβητές θα φορούν σωσίβιο ασφαλείας. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δικαιούνται δωρεάν χρήση του τελεφερίκ (άνοδο και κάθοδο) με την επίδειξη της πληρωμένης συμμετοχής τους.

Η Σαντορίνη έγινε σημείο συνάντησης για αθλητές από 35 χώρες

Την περασμένη χρονιά, το Santorini Experience συγκέντρωσε συμμετοχές από 35 διαφορετικές χώρες, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα και τη δυναμική του στον παγκόσμιο χάρτη του αθλητικού τουρισμού. Η διοργάνωση απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ερασιτέχνες αθλητές, προσφέροντας μια υψηλού επιπέδου εμπειρία, με άψογη οργάνωση, απόλυτη ασφάλεια και αυθεντικές στιγμές αθλητισμού, μέσα στο μαγευτικό σκηνικό της Σαντορίνης.

Δες εδώ το official teaser βίντεο της διοργάνωσης: https://youtu.be/rLeqEYz9kxI?si=HLuy4BKJfpk3FAQS

Το πολυβραβευμένο Santorini Experience ανεβάζει τον πήχη ακόμα πιο ψηλά

Το Santorini Experience απέσπασε 8 σημαντικές διακρίσεις στα φετινά Sports Marketing Awards, αναδεικνύοντας τη συνεχή του πορεία ως κορυφαία διοργάνωση στον αθλητικό τουρισμό. Συγκεκριμένα, κατέκτησε 1 Platinum, 5 Gold, 1 Silver και 1 Bronze, στις ακόλουθες κατηγορίες:

• Gold βραβείο στην κατηγορία “Individual Sports”

Ενώ μέσω της συνεργασίας της με τους χορηγούς της τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και τη Miele κατέκτησε:

• Platinum & Gold βραβεία στην κατηγορία “Best Sports Culinary Sponsorship” με τη Miele Hellas

• Gold βραβείο στην κατηγορία “Most Innovative Use of Content Creators & Influencers for a Sports Related Activity” με τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

• Gold βραβείο στην κατηγορία “Best Real-Time Response / Occasion-based Marketing” με τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

• Gold βραβείο στην κατηγορία “Best Experiential Marketing - Best in Sports Culinary Marketing” με τη Miele Hellas

• Silver βραβείο στην κατηγορία Best NEW Sponsorship με τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

• Bronze βραβείο στην κατηγορία “Best Sports-Related CSR Campaign /Activity” με τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Η διοργάνωση τιμήθηκε και με Gold βραβείο στην κατηγορία “Sports Events” στα Tourism Awards 2025, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της συμβολή στην ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού μέσα από τον αθλητισμό.

Η Σαντορίνη είναι μοναδική στον κόσμο για το εντυπωσιακό της ηφαιστειακό τοπίο, την επιβλητική καλντέρα με τα λευκά σπίτια να κρέμονται στους γκρεμούς και το φημισμένο ηλιοβασίλεμα που μαγεύει κάθε επισκέπτη. Συνδυάζει σπάνια φυσική ομορφιά με βαθιά ιστορία, όπως αποκαλύπτει ο προϊστορικός οικισμός στο Ακρωτήρι, ενώ το ηφαιστειακό της έδαφος χαρίζει ξεχωριστές γεύσεις όπως το κρασί Ασύρτικο και η φάβα. Είναι ένα νησί που δεν αντιγράφεται—ένα ζωντανό μνημείο φυσικού μεγαλείου και πολιτιστικής μνήμης.

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης είναι η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Bronze Sponsors της διοργάνωσης είναι οι Miele, Snappi.

Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Partners της διοργάνωσης είναι οι Ένωση Λεμβούχων Σαντορίνης, Lifeguard Patrol.

Το Santorini Experience αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Θήρας, του Τμήματος Αθλητισμού Πολιτισμού του Δήμου Θήρας και της ActiveMedia Group.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση δεν είναι μόνο για τους αθλητές, αλλά και για τις οικογένειες, τα παιδιά και όλους τους επισκέπτες του νησιού. Σύντομα θα ανακοινωθούν οι παράλληλες δράσεις, που θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, καθώς το event αγκαλιάζει τη Σαντορίνη και την τοπική κοινωνία, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα γιορτής, αθλητισμού και πολιτισμού για όλους.

Περισσότερες πληροφορίες για το άνοιγμα των εγγραφών και τις ειδικές τιμές σε διαμονές θα ανακοινωθούν στο: www.santorini-experience.com

Official Hashtag: #SantoriniExperience