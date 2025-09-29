Σημαντικές προσωπικότητες στα εγκαίνια της έκθεσης του Μάνου Ιωαννίδη στη Δημοτική Πινακοθήκη Καλλιθέας - Μουσείο «Σοφία Λασκαρίδου»

Η Πινακοθήκη πλημμύρισε από φίλους της τέχνης, ανθρώπους των γραμμάτων και του πολιτισμού, επιχειρηματίες αλλά και πολιτικούς εκπροσώπους, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους τον καλλιτέχνη και το έργο του. Τα εγκαίνια της έκθεσης κήρυξε ο Γιώργος Τανισκίδης, Πρόεδρος ΔΣ της Optima Bank, ο οποίος απηύθυνε θερμό χαιρετισμό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της υποστήριξης της σύγχρονης ελληνικής τέχνης.

Ο Δήμαρχος Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης υπογράμμισε «ότι η πόλη μας είναι ανοιχτή σε δημιουργούς που εμπνέουν, συγκινούν και ενώνουν τους ανθρώπους». Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Baybars Altuntas, Πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ Επενδυτών σε Νεοφυείς Επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας τη διασύνδεση της τέχνης με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Στην κατάμεστη αυλή του ιστορικού κτιρίου, ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο βουλευτής Νότης Μηταράκης, οι πρώην Υπουργοί Δημήτρης Γεωργακόπουλος και Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Μάνος Στεφανίδης, καθώς και ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης Γιώργος Χατζηνάσιος.



Η βραδιά πλαισιώθηκε από μια ξεχωριστή καλλιτεχνική στιγμή, καθώς προς τιμήν του Γιώργου Χατζηνάσιου ερμηνεύτηκαν αγαπημένες του μελωδίες από τον Αντιδήμαρχο Καλλιθέας Γιώργο Γερολυμάτο και τη Βασιλεία Καλλίτση, ενώ ο Βασίλης Μαστοράκης, Διευθυντής του Ωδείου Καλλιθέας «Οδυσσέας Δημητριάδης», παρουσίασε στην κλασική κιθάρα έργα του μεγάλου δημιουργού.

Η έκθεση Faces & Bodies θα διαρκέσει έως την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 και αποτελεί μια ωδή στην ανθρώπινη μορφή ως τόπο μνήμης και επιθυμίας. Πορτρέτα εμβληματικών προσώπων της σύγχρονης και ιστορικής κουλτούρας, φιλοτεχνημένα σε pop-art ύφος με ζωηρά χρώματα και χειροποίητες τεχνικές, άλλα χαραγμένα με χρυσό σε μαύρο plexiglass και άλλα ξυλόγλυπτα συναντούν ζωγραφικά και χαρακτικά γυμνά έργα, αφιερωμένα στη Σοφία Λασκαρίδου, ως ένα εικαστικό χρέος τιμής του καλλιτέχνη προς την πρώτη Ελληνίδα ζωγράφο που εισήλθε, τολμηρά και πρωτοπόρα, στη Σχολή Καλών Τεχνών.

Επόμενοι σταθμοί

O Μάνος Ιωαννίδης θα παρουσιάσει έργα του στην έκθεση Hotel Experience στην Τεχνόπολη. Ο Ιωαννίδης έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και την αγάπη της κοινότητας των αρχιτεκτόνων και designers, που επιλέγουν τη δουλειά του όχι μόνο για κατοικίες υψηλού κύρους αλλά και για ξενοδοχειακούς χώρους, συνδέοντας την καλλιτεχνική του ταυτότητα με την εμπειρία της φιλοξενίας σε διεθνές επίπεδο.



Λίγα λόγια για τον Καλλιτέχνη

Ο Μάνος Ιωαννίδης, με ρίζες από τη Μικρά Ασία και καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, χαράζει τη δική του διαδρομή στο ελληνικό και διεθνές εικαστικό τοπίο, συνδυάζοντας ζωγραφική, χαρακτική και πειραματικά μέσα. Η δουλειά του φέρει έντονες αναφορές στην αρχαία ελληνική γραφή, στην pop κουλτούρα και σε σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα, γεφυρώνοντας την παράδοση με την οικουμενική αγωνία του σήμερα.

Έργα του έχουν εκτεθεί σε σημαντικά κέντρα (Κωνσταντινούπολη, Μιλάνο, Σμύρνη, Αθήνα) και ανήκουν σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, όπως το Μουσείο Κατσίγρα, καθώς και το ίδιο το Μουσείο Λασκαρίδου. Έχει τιμηθεί με διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων: UNESCO (2022), WBAF/G20 (2024), Who is Who International (2025).

Το έργο του Ιωαννίδη δεν αποτυπώνει απλώς μορφές· αναμοχλεύει μνήμες, προκαλεί το βλέμμα, ενεργοποιεί το σώμα. Κάθε του επιφάνεια γίνεται ένας τόπος συνάντησης του αισθητικού με το υπαρξιακό.