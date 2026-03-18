Πώς το Ισραήλ «εξόντωσε» τον Αλί Λαριτζανί, de facto ηγέτη του Ιράν – Η αποστολή 1.600 χλμ. μακριά

Νέες πληροφορίες έρχονται στο «φως» αναφορικά με το πώς σκοτώθηκε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ο οποίος θεωρούνταν de facto ηγέτης της χώρας μετά την εκτέλεση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ - κατά μερικούς ακόμα και πριν απ΄αυτή.

Ο Λαριτζανί αποτελούσε τον νούμερο ένα στόχο, μετά το χτύπημα που στέρησε τη ζωή στον Χαμενεΐ στα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει η ισραηλινή Jerusalem Post.

Για τον εντοπισμό του, διοχετεύτηκαν τεράστιοι πόροι αλλά και υπηρεσιακές πληροφορίες, μέχρι να γίνει τελικώς το πλήγμα στο σπίτι της κόρης του στην Τεχεράνη, όπου βρισκόταν.

Ο εντοπισμός του, κάθε άλλο παρά εύκολος μπορεί να χαρακτηριστεί. Είχε μάθει να κρύβεται πολύ καλά και λάμβανε σημαντικά μέτρα για να μπορέσει να αποφύγει τον εντοπισμό του.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μετακινούνταν συνεχώς σε διαφορετικές τοποθεσίες, όπως ανέφεραν ισραηλινές πηγές πληροφοριών στο μέσο.

Αφού οι Ισραηλινοί επιβεβαίωσαν το πού είναι, διατάχθηκε να πετάξουν μαχητικά αεροσκάφη για αποστολή σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων.

Σημειώνεται πως την ίδια μέρα, σκοτώθηκε και ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Basij, Γολαμρεζά Σουλεϊμάνι.

«Ο Λαριτζανί και ο διοικητής των Basij εξοντώθηκαν χθες το βράδυ και ενώθηκαν με τον Χαμενεΐ, τον επικεφαλής του προγράμματος εξόντωσης» δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, ανακοινώνοντας τα πλήγματα, που αργότερα επιβεβαίωσε και η Τεχεράνη.

Σημειώνεται πως η Basij είναι μια εθελοντική πολιτοφυλακή της οποίας τα μέλη, που εκτιμάται ότι αριθμούν το ένα εκατομμύριο, καλούνται να κατέβουν στους δρόμους και να καταστείλουν, με τη βία, διαδηλώσεις.

«Μετά από μια ζωή αγώνα για την πρόοδο του Ιράν και της Ισλαμικής Επανάστασης, αυτός (σ.σ. ο Λαριτζανί) ... ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Θεού» αναφέρθηκε σε ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβουλίου, που αναγνώστηκε στην κρατική τηλεόραση.

Ποιος ήταν ο Αλί Λαριτζανί

Γεννημένος το 1958 στην περιοχή Νατζάφ του Ιράκ, ήταν γόνος εύπορης οικογένειας που κάποτε χαρακτηριζόταν από το περιοδικό Time ως «Οι Κένεντι του Ιράν».

Ο πατέρας του ήταν εξέχων θρησκευτικός λόγιος και στα 20 του χρόνια ο Λαριτζανί παντρεύτηκε τη Φαριντέ Μοταχάρι, κόρη έμπιστου συνεργάτη του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Σε αντίθεση με την άρχουσα θρησκευτική τάξη της χώρας, είχε κοσμικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο με πτυχίο στα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Υπολογιστών, αλλά και διδακτορικό στη Δυτική φιλοσοφία.

Μετά την επανάσταση του 1979, εντάχθηκε στους Φρουρούς της Επανάστασης, πριν μεταπηδήσει σε κυβερνητικό πόστο, όταν διορίστηκε υπουργός Πολιτισμού και ύστερα επικεφαλής του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα IRIB.

Το 2005, ανέλαβε τη θέση του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν και ορίστηκε ως κύριος διαπραγματευτής για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ωστόσο παραιτήθηκε το 2007.

Το 2008 εκλέχθηκε στο Κοινοβούλιο και διετέλεσε πρόεδρός του για τρεις συνεχόμενες θητείες, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση της έγκρισης της πυρηνικής συμφωνίας του 2015.

Τον Αύγουστο το 2025 επανήλθε στη θέση του στο Ανώτατο Συμβούλιο και αναδείχθηκε ως κεντρική φιγούρα στην πολιτική ζωή της χώρας.

Πριν από τον πόλεμο, ο Χαμενεΐ φέρεται να ανέθεσε στον Λαριτζανί να καταστρώσει ένα σχέδιο για να διασφαλίσει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα επιβιώσει από μια μεγάλη επίθεση από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας της ηγεσίας της.

Μετά τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη, ο Λαριτζανί αναδείχθηκε σε ακόμα πιο εξέχουσα προσωπικότητα εντός της πολιτικής σκηνής του Ιράν, με πολλούς να τον θεωρούν τον de facto ηγέτη.

Παρόλο που ο γιος του Χαμενεΐ, ο Μοτζτάμπα, επιλέχθηκε ως διάδοχός του, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ούτε υπάρχουν πρόσφατες φωτογραφίες ή βίντεο. Υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό του ακόμα και παραμόρφωση, αλλά καμία απόδειξη για την πραγματική κατάσταση της υγείας του.

Στον αντίποδα, ο δολοφονηθείς απαντούσε τακτικά σε δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βιντεοσκοπήθηκε να περπατάει με υποστηρικτές της Ισλαμικής Δημοκρατίας στη διαδήλωση για την Ημέρα Κουντς στην Τεχεράνη την περασμένη Παρασκευή.

Η κηδεία του Λαριτζανί είναι προγραμματισμένη για σήμερα, Τετάρτη (18/03), με το Ιράν να υπόσχεται εκδίκηση για τον θάνατό του.

Το Ιράν «θα πάρει εκδίκηση» για «το αγνό αίμα» του Αλί Λαριτζανί και «των άλλων αγαπητών μαρτύρων» σημείωσε ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί, ο επικεφαλής του ιρανικού στρατού.