Καιρός σήμερα: Ποια ώρα ξεκινούν οι βροχές στην Αττική – Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά τις παροδικά αυξημένες νεφώσεις, τις τοπικές βροχές στα κεντρικά και νότια, αλλά και τις σποραδικές καταιγίδες σε νησιωτικές περιοχές.

Όσοι κινούνται στο λεκανοπέδιο θα χρειαστούν οπωσδήποτε ομπρέλα, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο γενικευμένα σε σχέση με τα χθεσινά.

Πότε ξεκινούν οι βροχές στην Αττική

Σε αντίθεση με το προηγούμενο 24ωρο, όπου οι βροχές στην Αττική είχαν αυστηρά τοπικό και ασθενή χαρακτήρα, σήμερα το σκηνικό αλλάζει. Τα φαινόμενα θα είναι πιο οργανωμένα, χωρίς ωστόσο να αναμένονται ακραίες καταστάσεις.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, οι βροχοπτώσεις στο λεκανοπέδιο θα ξεκινήσουν γύρω στις 11:00 το πρωί και μέχρι το μεσημέρι θα έχουν επεκταθεί στις περισσότερες περιοχές του νομού. Ο βροχερός καιρός θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, υποχωρώντας σταδιακά αργά το βράδυ.

Καταιγίδες στα νότια και χιόνια στα ορεινά

Η κακοκαιρία θα κάνει αισθητή την παρουσία της και στην υπόλοιπη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν:

Στο νότιο Ιόνιο, τη νότια Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες.

Στην Κρήτη, όπου στα νότια τμήματα του νησιού τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα.

Μετά το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο.

Παράλληλα, το χειμωνιάτικο σκηνικό θα συμπληρώσουν οι χιονοπτώσεις, οι οποίες θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας.

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στα πελάγη

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στους ανέμους, οι οποίοι θα πνέουν από ανατολικές – βορειοανατολικές διευθύνσεις εντάσεως 4 με 6 μποφόρ. Ωστόσο, τοπικά στα πελάγη θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο οι ριπές θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Ειδικότερα, θα κυμανθεί:

Στα βόρεια: Από 13 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές: Από 15 έως 17 βαθμούς.

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα: Από 18 έως 19 βαθμούς.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη(18/3): Επιμένει η συννεφιά

Για την Τετάρτη, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η αρκετή συννεφιά σε ολόκληρη την επικράτεια, με περισσότερες βροχές να επιμένουν στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας (Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Ιόνιο και τοπικά στη δυτική Ελλάδα). Σποραδικές καταιγίδες θα επιμείνουν σε Πελοπόννησο, νότιο Ιόνιο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Αττική: Η ημέρα θα είναι συννεφιασμένη με ασθενείς τοπικές βροχές. Ο υδράργυρος θα δείξει από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου, με τους βόρειους ανέμους να πνέουν στα 4 με 6 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να είναι μεταβλητοί (2-4 μποφόρ).

Στη δυτική Μακεδονία, το θερμόμετρο το μεσημέρι της Τετάρτης δεν θα ξεπεράσει τους 10 βαθμούς Κελσίου.