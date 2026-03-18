Απεργία Ταξί: «Χειρόφρενο» για δεύτερη ημέρα σε όλη τη χώρα – Συγκέντρωση του ΣΑΤΑ και πορεία

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση σήμερα, Τετάρτη 18 Μαρτίου, η πανελλαδική απεργία των αυτοκινητιστών ταξί. Ο κλάδος εισχέρχεται στη δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του στο νέο νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση. Το ΣΑΤΑ έχει απευθύνει κάλεσμα για πεζή συγκέντρωση στις 11:30 π.μ έξω από τα γραφεία του.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου θα διαρκέσουν για όσο χρονικό διάστημα εξελίσσεται η διαδικασία στην Επιτροπή.

Η σημερινή καθολική συμμετοχή στην απεργία και η μαζική παρουσία στη συγκέντρωση στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα, ότι ο κλάδος είναι ενωμένος και αποφασισμένος.

Το προωθούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών υποβαθμίζει το έργο των ταξί, ενισχύει τον αθέμιτο ανταγωνισμό, νομιμοποιεί την πειρατεία και δημιουργεί συνθήκες ανασφάλειας για τους επαγγελματίες οδηγούς Ταξί. Ο κλάδος μας ζητά ουσιαστικές και δίκαιες λύσεις.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να παραμείνουν ενωμένοι και να συμμετάσχουν δυναμικά στις κινητοποιήσεις.

Ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού καθώς ο αγώνας μας είναι υπαρξιακός και αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των δημόσιων μεταφορών.

Αυστηρά και μόνο για Έκτακτα περιστατικά Υγείας και για ευπαθείς ομάδες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους Συνεταιρισμούς Ράδιο Ταξί της Περιφέρειας μας, τα οποία θα διαθέτουν οχήματα ασφαλείας με ειδική ευκρινή σήμανση στο εμπρόσθιο τζάμι».

Επίσης η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί, αναφέρει:

«Δεν συμφωνούμε με:

• Την υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης στο άρθρο 67 χωρίς καμία παράταση.

• Τις διατάξεις του άρθρου 52 που ευνοούν τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

• Τις προσθήκες των παραβάσεων για την ειδική άδεια στο άρθρο 41».

