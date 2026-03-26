Στην Τρελή Ροδιά η νηστεία έχει άλλη γεύση

Σταθεροί στη φιλοσοφία της αγνής πρώτης ύλης, που εξασφαλίζουν από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, δημιούργησαν ιδιαίτερες γευστικές προτάσεις για τις μέρες αυτές … και όχι μόνο!

Τραχανότο λαχανικών με ξινό τραχανά και μανιτάρια πορτομπέλο,  κολοκυθοκεφτέδες με μυρωδικά, παπαρδέλες με αυγοτάραχο Μεσολογγίου ή με πέστο βασιλικού και φιστίκι και ταραμά είναι μερικές από τις νηστίσιμες προτάσεις που αξίζει να δοκιμάσετε. 

Μην παραλείψετε και κάποιες από τις πίτες με χωριάτικο φύλλο, όπως τη μεσογειακή με μανιτάρια, πιπεριά και πράσο, ή τη σπανακόπιτα που γίνεται ανάρπαστη. 

Κάθε πιάτο, στην Τρελή Ροδιά, μαγειρεύεται με φροντίδα, φρέσκα υλικά  διατηρώντας την παράδοση στο επίκεντρο, για να προσφέρει μια μοναδική γευστική εμπειρία.

Η ομάδα της Τρελής Ροδιάς  μάς περιμένει καθημερινά, αυτή τη Σαρακοστή (εκτός Δευτέρας). Οσοι θέλουν να μείνουν πιστοί στα «κλασικά πιάτα», δεν έχουν παρά να επιλέξουν από τον σταθερό κατάλογο  ή να ρωτήσουν για τα πιάτα ημέρας που ακολουθούν πιστά την εποχικότητα. 

Κυδαντίδων 39, Αθήνα, 118 51
Τηλέφωνο: 21 1008 2307
trelirodia.com
Insta: trelirodia_athens

