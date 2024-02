Στρατηγική συνεργασία Brown Hotels - Hilton

Η Brown Hotels ανακοινώνει τη σύναψη franchise συμφωνίας με τη Hilton για την ένταξη δύο ξενοδοχειακών μονάδων στην «Curio Collection by Hilton», τα οποία διαχειρίζεται και λειτουργεί η Brown Hotels στην Ελλάδα και είναι έτοιμα για να υποδεχτούν τους επισκέπτες για την καλοκαιρινή σεζόν που έρχεται.



Πρόκειται για τα Isla Brown Chania Resort, Curio Collection by Hilton και το Isla Brown Corinthia Resort & Spa, Curio Collection by Hilton, δύο πολυτελή ξενοδοχεία με πολλαπλές πισίνες, μια σειρά από χώρους εστίασης υψηλού επιπέδου και ξεχωριστό design σε όλους τους χώρους, που αντανακλά τον μοναδικό χαρακτήρα του κάθε καταλύματος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να υπογραμμίσει την αναπτυξιακή τροχιά που καταγράφει η Brown Hotels στην Ελλάδα ως management company, καθώς δύο ξενοδοχεία της μπαίνουν στη συλλογή της αλυσίδας Curio και ενισχύουν το premium και luxury χαρακτήρα τους. Η Brown Hotels παραμένει αφοσιωμένη στην παροχή κορυφαίων υπηρεσιών, κάτι που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα πρότυπα και τη φιλοσοφία της Hilton.

Χάρις στη συνεργασία αυτή η Hilton ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα, ενώ η Brown Hotels ενισχύεται με όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Hilton, μία από τις μεγαλύτερες και πλέον παραδοσιακές αλυσίδες ξενοδοχείων στον κόσμο, αλλά και το πιο αναγνωρίσιμο brand φιλοξενίας στην Ελλάδα. Ως γνωστόν, η Hilton αποτελεί ένα κολοσσό της φιλοξενίας με ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει 22 brands και σχεδόν 7.400 ξενοδοχεία με πάνω από 1,1 εκατομμύρια δωμάτια σε 124 χώρες.

Η συνεργασία αφορά στην αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών, αλλά και στην ένταξη των δύο resorts στο πρόγραμμα πιστότητας Hilton Honors, που αριθμεί περισσότερα από 173 εκατομμύρια μέλη και προσφέρει σημαντικά προνόμια στους επισκέπτες. Τα μέλη του Hilton Honors συγκεντρώνουν πόντους από τη διαμονή τους και κερδίζουν ανταμοιβές και εκπτώσεις.



Το Curio Collection by Hilton είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο με περισσότερα από 145 μοναδικά ξενοδοχεία και θέρετρα που έχουν επιλεγεί για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Τα ξενοδοχεία της συλλογής Curio επιτρέπουν στους επισκέπτες να απολαμβάνουν ανεξάρτητα ξενοδοχεία που προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες, επωφελούμενοι παράλληλα των πλεονεκτημάτων Hilton και του προγράμματος επιβράβευσης επισκεπτών Hilton Honors.

Η ανακοίνωση της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Brown Acropol στην Αθήνα, το πρώτο της αλυσίδας στην Ελλάδα, παρουσία εκπροσώπων του Τύπου, της επιχειρηματικότητας και της πολιτικής ηγεσίας, που τοποθετήθηκαν σχετικά.

Ο Leon Avigad, ιδρυτής και συνιδιοκτήτης της Brown Hotels, ανέφερε σε δήλωσή του: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τη Hilton, τοποθετώντας τα Isla Brown Chania Resort και τα Isla Brown Corinthia Resort & Spa στο δίκτυο Curio Collection by Hilton, ένα παγκόσμιο δίκτυο με καταπληκτικά ξενοδοχεία και θέρετρα που έχουν επιλεγεί για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Τα δύο θέρετρά μας θα προσφέρουν μια απαράμιλλη εμπειρία φιλοξενίας στους επισκέπτες αρχής γενομένης με την καλοκαιρινή σεζόν του 2024 και καθώς προσθέτουμε δωμάτια και στα δύο καταλύματα, ανυπομονούμε να μοιραστούμε την εξέλιξη αυτή με περισσότερους επισκέπτες στα Χανιά και την Κορινθία».

Ενώ, ο Alan Mantin, Διευθύνων Σύμβουλος Ανάπτυξης της Hilton στη Νότια Ευρώπη, τόνισε σε δηλώσεις του: «Η Hilton επικεντρώνεται στη συνεχή ανάπτυξή της στην Ελλάδα, με σκοπό να τριπλασιάσουμε την παρουσία μας τα επόμενα χρόνια. Η δημοτικότητα των resort hotels, μας βοηθάει να εισέλθουμε σε νέους προορισμούς σε όλη την περιοχή. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε τη συνεργασία μας με την Brown Hotels, η οποία θα διαχειρίζεται και θα λειτουργεί τα δύο ξενοδοχεία, προκειμένου να φιλοξενήσουμε τα φανταστικά αυτά καταλύματα στο χαρτοφυλάκιό μας και να υποδεχτούμε τους επισκέπτες την καλοκαιρινή σεζόν. Τα τελευταία πέντε χρόνια, διπλασιάσαμε το χαρτοφυλάκιο των ξενοδοχείων μας σε θέρετρα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, διαθέτοντας πλέον σχεδόν 80 ξενοδοχεία».

Εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τοποθετήθηκαν για την επιχειρηματική αυτή εξέλιξη ο Μύρων Φλουρής, Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης και ο Γιώργος Γκιώνης, Δήμαρχος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων.

Όπως επισήμανε ο κ. Φλουρής: «Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ Brown Hotels και Hilton επιβεβαιώνει την ακμάζουσα πορεία της τουριστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Στόχος του Υπουργείου είναι η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, η εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών, με βιώσιμες πρακτικές για μία αυθεντική ελληνική εμπειρία φιλοξενίας. Η συνεργασία των δύο ξενοδοχειακών αλυσίδων επισφραγίζει αυτή την κατεύθυνση».

Τέλος, ο κ. Γκιώνης, δήλωσε περήφανος για την εξέλιξη αυτή και ευχαρίστησε θερμά, τόσο την Brown Hotels όσο και τη Hilton για την εμπιστοσύνη τους αλλά και το όραμα τους για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή. «Από πλευράς μας, θέλω να σας διαβεβαιώσω πως παραμένουμε αρωγοί και συνοδοιπόροι για να κάνουμε αυτήν τη συνεργασία επιτυχημένη και επωφελή για όλους μας», κατέληξε.

Isla Brown Corinthia Resort & Spa, Curio Collection by Hilton

Το Isla Brown Corinthia Resort & Spa, Curio Collection by Hilton, βρίσκεται στους Αγίους Θεοδώρους (60 χιλιόμετρα από την Αθήνα) και υποδέχεται τους επισκέπτες του με την αύρα της αρχιτεκτονικής υπεροχής, μέσα και γύρω από το κτήριο φουτουριστικής αισθητικής που δεσπόζει και έχει βραβευτεί με το ΙDA Design Αward 2022. Προσφέρει στους επισκέπτες ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα και τον Σαρωνικό κόλπο από τα 166 δωμάτια του ξενοδοχείου, καθένα από τα οποία διαθέτει ιδιωτικό μπαλκόνι. Για ακόμη καλύτερη θέα, οι επισκέπτες μπορούν να μεταβούν στην ταράτσα του ξενοδοχείου, 550 τετραγωνικών μέτρων, πίνοντας ένα ποτό στο μπαρ ή χαλαρώνοντας σε ξαπλώστρες δίπλα σε ατμοσφαιρικά σκηνικά που φωτίζουν την ταράτσα τη νύχτα. Εκτός από το μπαρ της ταράτσας, οι επισκέπτες μπορούν να επισκεφθούν την παραδοσιακή ταβέρνα του ξενοδοχείου, το εστιατόριο με μπουφέ, το λόμπι μπαρ ή το μπαρ της πισίνας για quick bites, ένα απολαυστικό γεύμα ή ένα νόστιμο κοκτέιλ. Το ξενοδοχείο διαθέτει δύο πισίνες και άμεση πρόσβαση σε ιδιωτική παραλία, καθώς και ένα ευρύχωρο γυμναστήριο και ένα βραβευμένο σπα που διαθέτει πέντε αίθουσες θεραπείας, σάουνα και χαμάμ. Επιπλέον, ο χώρος συνεδριάσεων και εκδηλώσεων του ξενοδοχείου μπορεί να φιλοξενήσει έως και 400 άτομα και αποτελεί ιδανική επιλογή για εταιρικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.



Isla Brown Chania Resort, Curio Collection by Hilton

Ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της Hilton στην Κρήτη, το Isla Brown Chania Resort, Curio Collection by Hilton διαθέτει σήμερα 148 premium δωμάτια, το καθένα με μπαλκόνι ή βεράντα που προσφέρουν ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα ή στους καταπράσινους κήπους. Τα σχέδια ανάπτυξης του ξενοδοχείου προβλέπουν ότι επιπλέον 53 δωμάτια θα είναι διαθέσιμα για κρατήσεις από τους επισκέπτες ως το καλοκαίρι. Ο σχεδιασμός του ξενοδοχείου βασίζεται στο φυσικό τοπίο, με στοιχεία από ξύλο σε συνδυασμό με το πλούσιο πράσινο, μια όαση μέσα στο άγριο φυσικό τοπίο της Κρήτης με φόντο τα παρθένα νερά κατά μήκος της βόρειας ακτής του νησιού. Το Isla Brown Chania Resort, που βρίσκεται 15 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης των Χανίων, επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στο αεροδρόμιο αλλά και στο γραφικό λιμάνι της πόλης.

Με ανέσεις που δημιουργούν μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία για τους επισκέπτες, οι επισκέπτες μπορούν να επωφεληθούν από τρεις εξωτερικές πισίνες, ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, ένα σπα με τέσσερις αίθουσες θεραπείας και ένα μαγευτικό κατάστρωμα στη θάλασσα. Ένα ala carte κρητικό εστιατόριο, ένα εστιατόριο με μπουφέ, ένα μπαρ στη βεράντα, ένα μπαρ στην πισίνα και ένα φορτηγό με φαγητό δίπλα στη θάλασσα εξασφαλίζουν ότι οι επισκέπτες, όπου κι αν βρίσκονται, θα έχουν πάντοτε ποιοτικές επιλογές για ποτό και φαγητό.

Το Isla Brown Corinthia, Curio Collection by Hilton, βρίσκεται στην Παλαιά ΕΟ Αθηνών Κορίνθου, στους Αγίους Θεοδώρους, ενώ το Isla Brown Chania, Curio Collection by Hilton, βρίσκεται στην περιοχή Σταυρός, στα Χανιά.

Σχετικά με την Βrown Hotels

Η αλυσίδα Brown Hotels ιδρύθηκε το 2010 από τους hoteliers Leon Avigad και Nitzan Perry και φημίζεται για τη μοναδικότητα των design hotels που διαθέτει, αλλά και τη δημιουργία εμπειριών που μένουν αξέχαστες. Στη χώρα μας η Brown Hotels διαθέτει έντονη παρουσία από το 2020, και καθιερώνεται γοργά ως μια αλυσίδα που παρέχει ξεχωριστές υπηρεσίες φιλοξενίας.

Στο portfolio της έχει 12 ξενοδοχεία, εκ των οποίων 6 στην Αθήνα, σε σημεία και γειτονιές του κέντρου. Κάθε ένα από τα εν λόγω urban ξενοδοχεία είναι μοναδικό, με αισθητική εμπνευσμένη από τον ιδιαίτερο παλμό της κάθε περιοχής και συνυφασμένο με το ιδιαίτερο της χρώμα. Με καταπληκτική θέα, προσφέρουν την οπτική του ντόπιου, υψηλή γαστρονομία αλλά και εμπειρίες διασκέδασης που αναδεικνύουν το αθηναϊκό nightlife.

Παράλληλα, η Brown Hotels διαθέτει 5 resorts (στους Αγίους Θεοδώρους, την Ερέτρια, τη Χαλκίδα, την Κέρκυρα και τα Χανιά), αλλά και ένα παραλιακό boutique hotel στο Λουτράκι, προσφέροντας ειδυλλιακές αποδράσεις πλάι στη θάλασσα.

Φιλικά προς την οικογένεια και ζευγάρια που αναζητούν χαλάρωση, αυτά τα resorts προσφέρουν μια όαση ηρεμίας, προσκαλώντας τους επισκέπτες να ξεκουραστούν, να ανανεωθούν και να κτίσουν ανεξίτηλες αναμνήσεις.

