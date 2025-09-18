Σύλλογος Κορώνης Πολιτισμός και Κληρονομιά: Για ακόμη μία φορά δίπλα στα παιδιά

Ο Σύλλογος Κορώνης Πολιτισμός και Κληρονομιά με χαρά και συγκίνηση στάθηκε για ακόμη μία φορά δίπλα στα παιδιά του τόπου μας.

Στο πλαίσιο του αγιασμού για τη νέα σχολική χρονιά, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, μοιράστηκαν σχολικές τσάντες σε όλους τους μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Κορώνης, χάρη στη δωρεά του ορθοπεδικού χειρουργού κ. Ανδρέα Λεωνίδου, καθώς και κασετίνες από την ευγενική χορηγία του κ. Αντώνη Παντελάκη.

Ο Σύλλογος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στους δωρητές για τη σημαντική τους στήριξη, που δίνει χαρά στα παιδιά και ανακούφιση στις οικογένειες.

Με τέτοιες πρωτοβουλίες καλλιεργείται το πνεύμα αλληλεγγύης και ενισχύεται ο δεσμός της τοπικής κοινωνίας με τη νέα γενιά.

Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά!

Εκ μέρους

Του ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Σπυριδων Δημητρακοπουλος