Συν-δημιουργώντας τη Νέα Εποχή: Από τη Θεωρία στην Πράξη

Αφήνοντας μία έντονη σφραγίδα στη συν-δημιουργία της νέας εποχής ολοκληρώθηκε την 1η Νοεμβρίου το δεύτερο καθιερωμένο ετήσιο Forum του CEO Clubs Greece για το 2023, υπό τον τίτλο «Co-Creating the New Year: Connect the Past and Present with the Future”.