Τα πρώτα καταστήματα Allwyn είναι εδώ – Νέα εποχή για το δίκτυο των καταστημάτων του ΟΠΑΠ

Ταυτόχρονα, τα καταστήματα μπαίνουν σε τροχιά συνολικής αναβάθμισης, με αιχμή την ψηφιοποίηση και την καινοτομία, ώστε να προσφέρουν στους πελάτες τους ακόμη πιο ξεχωριστές εμπειρίες διασκέδασης.

Με σύγχρονο look and feel, τα καταστήματα Allwyn φέρνουν περισσότερη διασκέδαση και ακόμη πιο πολλές εκπλήξεις

Τα πρώτα καταστήματα Allwyn και Allwyn PLAY έκαναν ήδη την εμφάνισή τους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δίνοντας μια γεύση για το πώς θα διαμορφωθεί σταδιακά όλο το δίκτυο της εταιρείας.

Με σύγχρονο look and feel, τα καταστήματα Allwyn φέρνουν περισσότερη διασκέδαση και ακόμη πιο πολλές εκπλήξεις

Το μπλε χρώμα παραμένει βασικό στοιχείο της ταυτότητάς τους, ενώ το σύγχρονο look and feel πρoϊδεάζει τους πελάτες για πιο συναρπαστικές εμπειρίες, περισσότερη διασκέδαση και ακόμη πιο πολλές επιλογές και εκπλήξεις, τις οποίες φέρνει η εποχή της Allwyn.

Με σύγχρονο look and feel, τα καταστήματα Allwyn φέρνουν περισσότερη διασκέδαση και ακόμη πιο πολλές εκπλήξεις

Τα δημοφιλή παιχνίδια του ΟΠΑΠ (ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κ.ο.κ.). δεν αλλάζουν, αλλά θα συνεχίσουν να εξελίσσονται και να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες διασκέδασης, με υπεύθυνο τρόπο.

Με σύγχρονο look and feel, τα καταστήματα Allwyn φέρνουν περισσότερη διασκέδαση και ακόμη πιο πολλές εκπλήξεις

Δείτε τη «μεταμόρφωση» ενός εκ των πρώτων καταστημάτων ΟΠΑΠ σε Allwyn:

Η αλλαγή της εικόνας των καταστημάτων ΟΠΑΠ θα ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι το 2027, ενώ για τα καταστήματα PLAY θα πραγματοποιηθεί εντός του 2026.

Με σύγχρονο look and feel, τα καταστήματα Allwyn φέρνουν περισσότερη διασκέδαση και ακόμη πιο πολλές εκπλήξεις

18+ επίγειο |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα