Θέατρο «ΦΙΛΙΠ»: Οι παραστάσεις «Terror» και «Βότκα Μολότοφ» συνεχίζουνε και το 2026 μετά τη μεγάλη επιτυχία τους.

TERROR

Το δικαστικό θρίλερ του Φέρντιναντ φον Σίραχ μετατρέπει τη σκηνή σε δικαστήριο, όπου οι θεατές καλούνται να αναλάβουν τον ρόλο των ενόρκων. Η υπόθεση ξεκινά με μια αεροπειρατεία που θέτει το κοινό μπροστά σε ένα ηθικό δίλημμα: είναι δικαιολογημένο να θυσιαστεί μια μικρή ομάδα για να σωθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων;

Η παράσταση αποτελεί μια μοναδική, διαδραστική εμπειρία, όπου οι θεατές όχι μόνο παρακολουθούν, αλλά συμμετέχουν ενεργά στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Μέσα από έντονες συγκρούσεις, διαλόγους και ηθικά διλήμματα, το έργο διερευνά ζητήματα δικαιοσύνης, ηθικής και ανθρώπινης συνείδησης.

Κύριοι συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Γιώργος Οικονόμου

Μετάφραση: Ευαγγελία Α. Νάνου

Διασκευή: Μιρέλα Παπαοικονόμου

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Πρωταγωνιστές:

Ίντρα Κέιν, Θεοδώρα Σιάρκου, Δημήτρης Λιόλιος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Βασίλης Μπατσακούτσας, Μαρία Νεφέλη Δούκα

Ημέρες & Ώρες: Δευτέρα 20:30 & Τρίτη 21:15

Διάρκεια: 90’ χωρίς διάλειμμα

Βότκα Μολότοφ

Η κωμωδία της Ελένης Ράντου, βασισμένη στα διηγήματα του Άντον Τσέχωφ, φέρνει επί σκηνής την ανθρωπιά, τα πάθη, τις αδυναμίες και το χιούμορ των χαρακτήρων της Ρωσίας του Τσέχωφ. Μέσα από μια σύγχρονη, δυναμική σκηνοθεσία, οι ήρωες ξεδιπλώνουν τη ζωή τους με γέλιο, συγκίνηση και στιγμές αυτογνωσίας, δημιουργώντας μια παράσταση γεμάτη θεατρική ενέργεια και ευρηματικότητα.

Η παράσταση αναδεικνύει το αιώνιο στοιχείο του Τσέχωφ: την αγάπη για τον άνθρωπο, τη συναισθηματική ευαισθησία και τη χιουμοριστική παρατήρηση της καθημερινότητας.

Κύριοι συντελεστές:

Διασκευή: Ελένη Ράντου

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σκηνικά – Κοστούμια: Αρετή Μουστάκα

Μουσική: Γιάννης Μαθές

Πρωταγωνιστές:

Τάσος Χαλκιάς (στο ρόλο του Τσέχωφ), Φωτεινή Μπαξεβάνη, Τζένη Διαγούπη, Φώτης Σπύρος, Χάρης Μαυρουδής, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λυδία Σγουράκη

Ημέρες & Ώρες:

Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:30, Κυριακή 18:15

Διάρκεια: 90’ χωρίς διάλειμμα

Πληροφορίες Εισιτηρίων

VIP Ζώνη: 20€ – Α΄ Ζώνη: 18€ – Β΄ Ζώνη: 15€

Ειδικές τιμές για ανέργους, φοιτητές, άτομα άνω των 65 ετών και Group άνω των 20 ατόμων.

Προπώληση: More.com και στο ταμείο του θεάτρου

Θέατρο ΦΙΛΙΠ

Θάσου 11 & Δροσοπούλου, Κυψέλη – Αθήνα 11257

Τηλέφωνά επικοινωνίας: 2108656155& 210 7622034

Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 10:00 – 21:00

Σάββατο & Κυριακή, ώρες 14:00 – 22:00

Email: methexis.productions@gmail.com

Website: https://methexis-productions.com/

Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών «Μέθεξις» – Χρήστος Τριπόδης