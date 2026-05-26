Θερινό σινεμά στην ταράτσα του Onassis Ready

Κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, ένα κινηματογραφικό πρόγραμμα αναδεικνύει το πολυσχιδές έργο της Tilda Swinton, στο πλαίσιο της έκθεσης “Tilda Swinton – Ongoing”.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης της Tilda Swinton, Ongoing, που η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει, σε συνεργασία με το Eye Filmmuseum του Άμστερνταμ, έχουμε την ευκαιρία να δούμε στη μεγάλη οθόνη στην ταράτσα του Onassis Ready ένα κινηματογραφικό πρόγραμμα με έξι ταινίες μεγάλου μήκους, τις οποίες «προλογίζουν» μικρού μήκους ταινίες που έχει επιλέξει η ίδια η Tilda Swinton.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανατρεπτική ηθοποιός με τους κινηματογραφικούς ρόλους που τη διαμόρφωσαν, αλλά και την έφεραν κοντά με τους σκηνοθέτες που συμμετέχουν μαζί της στην έκθεση: Pedro Almodóvar, Apichatpong Weerasethakul, Joanna Hogg, Jim Jarmusch και Derek Jarman.

Από το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, “Caravaggio” του Ντέρεκ Τζάρμαν (1986), στην cult ταινία βαμπίρ, “Only Lovers Left Alive” του Τζιμ Τζάρμους (2013), από τo υπαρξιακό ταξίδι του “Memoria” του Απισατπόνγκ Βεερασεθάκουλ (2021) στη σεξουαλική απελευθέρωση του “Io sono l’amore” του Λούκα Γκουαντανίνο (2009) και από τo συναισθηματικό ταξίδι της απώλειας στο “The Room Next Door” του Πέδρο Αλμοδόβαρ (2024) στην ανατρεπτική γοτθική ιστορία του “The Eternal Daughter” της Τζοάνα Χογκ (2022), οι προβολές ξεδιπλώνουν το εύρος της εμβληματικής ηθοποιού, μέσα από τις συνεργασίες της με τους κορυφαίους σκηνοθέτες της εποχής μας.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Από τις 29 Μαΐου | Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, Άγ. Ιωάννης Ρέντης)