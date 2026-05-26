Μια από τις πιο συγκινητικές και αυθεντικές στιγμές της μοιράστηκε η Δήμητρα Παπαδοπούλου με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η αγαπημένη ηθοποιός και σεναριογράφος χαμογελαστή και φανερά υπερήφανη, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την τελετή αποφοίτησης.

Κρατώντας το πολυπόθητο έγγραφο, συνόδευσε τις φωτογραφίες με μια βαθιά προσωπική και συγκινητική αφιέρωση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μπαμπά, πήρα πτυχίο!»

Η ανάρτησή της έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και αποθεωτικά σχόλια από θαυμαστές και συναδέλφους. Η κίνησή της αυτή ξύπνησε μνήμες από παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου η ίδια είχε εξηγήσει με αφοπλιστική ειλικρίνεια τους λόγους που είχε αφήσει τη σχολή της στο παρελθόν:

«Δεν πήρα το πτυχίο μου, δεν με ενδιέφερε τότε να το πάρω. Για μένα εκείνη την ώρα ήταν μια επανάσταση, ας πούμε ότι θεωρούσα ότι γκρεμίζω το σύστημα της οικογένειας μου.

Το πήραν όλοι το πτυχίο, τα ξαδέλφια μου και οι φίλοι μου, ενώ εγώ έλεγα ότι δεν θα το πάρω. Έτσι, γιατί; Γιατί δεν ήθελα να ξυπνήσω το πρωί και να πάω! Σαχλαμάρες. Κάποια στιγμή, βέβαια, δίδασκα γιατί πήρα άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Μετά το τρίτο έτος έδιναν την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος»