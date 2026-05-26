Δημοσκόπηση Interview: Έκπληξη τα νέα κόμματα με Τσίπρα στη 2η θέση - Τι ισχύει για την Καρυστιανού

Ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς, ανακατανομή δυνάμεων στον προοδευτικό χώρο και μια πρωτοφανή δημοσκοπική συρρίκνωση καταγράφει η νέα πανελλαδική έρευνα της εταιρείας Interview για λογαριασμό του Politic.gr.

Ενώ η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρή απόσταση από τους διώκτες της, το πραγματικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται στο θρίλερ της δεύτερης θέσης και στις βαθιές διεργασίες που αναδιαμορφώνουν την πολιτική γεωγραφία της χώρας.

Το «φάντασμα» του Τσίπρα αλλάζει τις ισορροπίες και εξαϋλώνει τον ΣΥΡΙΖΑ

Η πιθανή κάθοδος ενός υπό διαμόρφωση κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα λειτουργεί ως πολιτικός καταλύτης, προκαλώντας τεκτονικές αλλαγές. Με το «καλημέρα», ο νέος αυτός σχηματισμός αποτυπώνεται στο 12,8% και προσπερνά οριακά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υποχωρεί στο 12,3% (από 13,5% τον Απρίλιο), χάνοντας το στρατηγικό πλεονέκτημα του αναμφισβήτητου δεύτερου πόλου.

Την ίδια στιγμή, η είσοδος του παράγοντα Τσίπρα επιφέρει ένα σχεδόν ολοκληρωτικό πλήγμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βιώνει μια ιστορική καθίζηση, βλέποντας τα ποσοστά του να εκμηδενίζονται από το 3,1% του Απριλίου στο ισχνό 0,5% τον Μάιο, χάνοντας ουσιαστικά όλο τον ζωτικό δημοσκοπικό του χώρο.

Στον αντίποδα, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Παρά την πίεση των νέων δεδομένων, συγκεντρώνει 7,5% (έναντι 7,9% τον Απρίλιο), αποδεικνύοντας ότι διαθέτει μια συμπαγή και αυτόνομη εκλογική δεξαμενή.

Η ακτινογραφία της πρόθεσης ψήφου

Η πλήρης καταγραφή των δυνάμεων αναδεικνύει τη Νέα Δημοκρατία ξεκάθαρο πρωτοπόρο με 26,1%, με τη «δεξιά πολυκατοικία» να παραμένει εξαιρετικά ενεργή. Η Ελληνική Λύση σταθεροποιείται στην πέμπτη θέση με 5,8%, ενώ η Φωνή Λογικής καταγράφει άνοδο στο 3,9%, περνώντας με άνεση το κοινοβουλευτικό όριο του 3%.

Το ΚΚΕ ακολουθεί με 5,0%, η Πλεύση Ελευθερίας βρίσκεται στο 3,2%, ενώ κάτω από το όριο του 3% κινούνται το ΜέΡΑ25 με 2,8% και οι Δημοκράτες με 2,5%. Στην ουρά της μέτρησης εντοπίζονται η Νίκη με 0,6%, η Νέα Αριστερά με 0,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης με 0,5%. Το ποσοστό των «Άλλων κομμάτων» αγγίζει το 3,8%, ενώ οι αναποφάσιστοι περιορίζονται στο 12,7% (από 14,8%), δείχνοντας ότι ένα τμήμα του εκλογικού σώματος έχει αρχίσει να παίρνει οριστικές αποφάσεις.

Το παράδοξο της ΝΔ και το «τείχος» του δεύτερου γύρου

Παρά την εκλογική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, η εικόνα για την πολιτική της αντοχή σε βάθος χρόνου δεν είναι ανέφελη.

Οι πολίτες εμφανίζονται απόλυτα διχασμένοι στο ερώτημα αν το κυβερνών κόμμα μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη μία θητεία στις επόμενες εκλογές, με το 44% να απαντά θετικά και το 45% να εκτιμά ότι δεν θα τα καταφέρει. Ωστόσο, οι όποιες μετακινήσεις στο πολιτικό σκηνικό μοιάζουν δύσκολες, καθώς το 82% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι σε έναν ενδεχόμενο δεύτερο γύρο δύσκολα θα άλλαζε την αρχική του επιλογή, με μόλις ένα 15% να εμφανίζεται ανοιχτό σε μετακίνηση.

Ποιος σηκώνει το «κόκκινο τηλέφωνο»;

Όταν η συζήτηση περνά στα κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας και διακυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί σαφές πλεονέκτημα. Στο υποθετικό σενάριο μιας ξαφνικής εθνικής απειλής στις 3 τα ξημερώματα, ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει το 34% των αυθόρμητων προτιμήσεων για τη διαχείριση της κρίσης.

Το πιο ανησυχητικό εύρημα για το πολιτικό σύστημα είναι η δεύτερη θέση, όπου η επιλογή «Άλλος» συγκεντρώνει 23% και η επιλογή «Κανένας» 13%, αναδεικνύοντας ένα σημαντικό έλλειμμα εμπιστοσύνης. Στα πολιτικά πρόσωπα, ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί με 14%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10% και η Μαρία Καρυστιανού με 6%.

Η υπεροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη επιβεβαιώνεται και στον δείκτη καταλληλότητας για τη διακυβέρνηση της χώρας με 29,9%.

Ακολουθούν ο «Κανένας» με 15,2%, ο Αλέξης Τσίπρας με 14,2%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,1%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,6% και η Μαρία Καρυστιανού με 5,5%.

Τα μηνύματα για Σαμαρά, Καρυστιανού και η «ρωσική σκιά»

Η έρευνα φωτίζει και τις ποιοτικές παραμέτρους των πρωταγωνιστών:

Αλέξης Τσίπρας : Παρά τη δυναμική του νέου του εγχειρήματος, η πολιτική του παρακαταθήκη προκαλεί σκεπτικισμό. Το 45% των πολιτών τον θεωρεί χειρότερο σε σύγκριση με την περίοδο της διακυβέρνησής του (2015-2019), το 32% ίδιο και μόνο το 20% βλέπει βελτίωση.

Μαρία Καρυστιανού: Στον ιδεολογικό άξονα Δεξιάς-Αριστεράς (με το 1 στην άκρα Δεξιά και το 10 στην άκρα Αριστερά), οι πολίτες την τοποθετούν στο 4. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι το ακροατήριο την αντιλαμβάνεται ως μια μετριοπαθή παρουσία κοντά στο πολιτικό Κέντρο, με ελαφρά δεξιά κλίση, και όχι ως μια τυπική αριστερή ή αντισυστημική φωνή.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίληψη των πολιτών για τις διεθνείς επιρροές στην εγχώρια σκηνή. Ένας στους δύο ερωτηθέντες (50%) απαντά ότι υπάρχουν ελληνικά κόμματα, εντός ή εκτός κοινοβουλίου, που απολαμβάνουν τη στήριξη ή την ευνοϊκή μεταχείριση της Ρωσίας, έναντι 33% που απορρίπτει αυτό το ενδεχόμενο.