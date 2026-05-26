Τραγωδία στο Βέλγιο: Αναφορές για 4 νεκρούς από τη σύγκρουση σχολικού με τρένο - Ανάμεσά στους 2 έφηβοι

Τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους στο Βέλγιο την Τρίτη, όταν ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο σε μια ισόπεδη διάβαση κοντά στην πόλη Μπούγκενχαουτ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο RTL, το οποίο επικαλείται τον υπουργό Μεταφορών Jean-Luc Crucke.

Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται ο οδηγός του λεωφορείου και ένας ενήλικας που συνόδευε τους μαθητές, όπως ανέφερε το RTL επικαλούμενο τον Crucke, ενώ δύο ακόμα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά.

Το δυστύχημα συνέβη νωρίς την Τρίτη (2/5) σε μια ισόπεδη διάβαση κοντά στο σταθμό Μπούγκενχαουτ, περίπου 23 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Ο Crucke είπε ότι οι κάμερες ασφαλείας έδειξαν ότι οι μπάρες ασφαλείας της διάβασης είχαν κατεβεί.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μπερνάρ Κεντέν, δήλωσε στο X ότι «με βαθιά θλίψη έμαθα για το τραγικό ατύχημα που συνέβη στο Μπούγκενχαουτ».

«Η σύγκρουση έλαβε χώρα στις 8.08 π.μ. Τα βίντεο δείχνουν ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες και τα φανάρια ήταν κόκκινα. Δεν γνωρίζουμε πώς θα μπορούσε να έχει συμβεί το ατύχημα. Αυτό πρέπει να το διερευνήσουν η αστυνομία και η εισαγγελία», δήλωσε από την πλευρά του ο Thomas Baeken της βελγικής εταιρείας διαχείρισης σιδηροδρομικών γραμμών Infrabel.

«Το τρένο είχε ήδη αρχίσει να φρενάρει. Ο μηχανοδηγός εφάρμοσε το φρένο έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σύγκρουση», συμπλήρωσε.

Treindrama in Vlaams dorp Buggenhout: vier doden, onder wie twee tieners pic.twitter.com/x9MxSrfun5 — Alexander Bakker (@alexanderbakker) May 26, 2026

Οι εκπρόσωποι της βελγικής αστυνομίας δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια. Το Βέλγιο, όπου ένα πυκνό σιδηροδρομικό δίκτυο διασταυρώνει πόλεις και χωριά, έχει ιστορικό ατυχημάτων σε ισόπεδες διαβάσεις.

Πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους σε τέτοια ατυχήματα το 2025, σύμφωνα με τον φορέα εκμετάλλευσης σιδηροδρομικής υποδομής Infrabel. Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί από το 2020.

Φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ομοσπονδιακής αστυνομίας Αν Μπερζέ δήλωσε νωρίτερα στο VRT ότι στο σχολικό επέβαιναν επτά μαθητές, ο οδηγός και μια συνοδός και ότι κανένας από τους επιβάτες του τρένου δεν έχει τραυματιστεί.

«Η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο. Η καρδιά μου ραγίζει από το τραγικό δυστύχημα... Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

I was heartbroken to learn of the tragic accident between a train and a school bus in Buggenhout today.



My deepest condolences go out to the victims’ families and their loved ones.



Today, Europe grieves with Belgium. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 26, 2026