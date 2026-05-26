«Η Αριστερά απέκτησε σεξαπίλ»: Όταν ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνίστησε σε ελληνική σειρά

Κοιτώντας πίσω, σχεδόν τίποτα δεν είναι ίδιο με το 2008. Περίπου 20 χρόνια πέρασαν από έναν Φεβρουάριο που σημάδεψε την πολιτική καριέρα ενός ανθρώπου που ήταν άγνωστος μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μέσα στον χώρο που ο τότε «Συνασπισμός» συνεδρίαζε για να εκλέξει νέο πρόεδρο, η ανακοίνωση του αποτελέσματος «εκτόξευσε» τον Αλέξη Τσίπρα στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Η σειρά «Υπέροχα Πλάσματα» δημιουργήθηκε από τη Μυρτώ Κοντοβά σαν ένα παραμύθι επιβίωσης στην Αθήνα της εποχής. Και το νέο πρόσωπο της Αριστεράς, ερχόταν...με φόρα και με τηλεοπτική γκλαμουριά!

Όταν τα ξαναβρήκαν έρωτας και πολιτική

Στιγμιότυπο από το επεισόδιο της σειράς | Youtube

«Στα κορίτσια άρεσε για τα λακάκια του. Οι γκέι τον συμπάθησαν γιατί δεν είναι κομπλεξικός. Και κάποιοι δεξιοί γιατί είχαν το ίδιο θρήσκευμα (τον ΠΑΟ). Και κάπως έτσι, ο έρωτας και η πολιτική, επιτέλους, έκλεισαν ραντεβού». Με αυτόν τον τρόπο μας διηγείται η Μυρτώ Αλικάκη την εκλογή του Αλέξη Τσίπρα τον Φεβρουάριο του 2008. Είναι αρκετά σπάνιο να βλέπουμε την τηλεόραση να...παίρνει θέση για ζητήματα πολιτικής. Στα «Υπέροχα Πλάσματα» ήταν απλώς η καταγραφή μιας τάσης.

Όταν ο Αλέξης Τσίπρας εξελέγη πρόεδρος του «Συνασπισμού», ήταν σχετικά άσημος. Είχε κάνει την πρώτη έκπληξη στις δημοτικές εκλογές του 2006 όταν διεκδίκησε τη δημαρχία της Αθήνας και τερμάτισε τρίτος. Όταν έγινε ο νεότερος πρόεδρος κόμματος όμως, εκτοξεύτηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Κανείς δεν είχε τίποτα το αρνητικό να σχολιάσει. Ήταν το νέο trend της πολιτικής ζωής. Βέβαια, ο όρος trend δεν υπήρχε το 2008. Όπως και πολλά άλλα πράγματα. Στο επεισόδιο της σειράς, η αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα έχει κάτι το ρομαντικό.

Παρουσιαζόταν ως η σμίξη του έρωτα και της πολιτικής, έγινε το κέντρο του σύμπαντος των πρωταγωνιστών και όχι μόνο. Από τον Γιώργο Πυρπασόπουλο (Μπίλι) που πάλευε να του πάρει συνέντευξη μέχρι και μια παρέα κοριτσιών που βγαίνουν από το μετρό φορώντας μπλούζες με το πρόσωπο του νέου αρχηγού. Στην Ελλάδα που είχε συνηθίσει σε βαριά (και οικογενειακά) ονόματα στην πολιτική, στην παρουσία αυστηρών ανθρώπων που μιλούσαν με αριθμούς και με βαρύγδουπες λέξεις για να τραβήξουν την προσοχή, η εμφάνιση του Τσίπρα στην πολιτική σκηνή είχε κάτι το ξεχωριστό. Προφανώς κανείς δεν μπορούσε να υποψιαστεί τη συνέχεια, ούτε στην πιο καλπάζουσα φαντασία.

2008 vs 2026

O Αλέξης Τσίπρας | EUROKINISSI

Αν ρωτούσαμε τους εαυτούς μας το 2008, τι σημαίνει κρίση, κανείς μας δεν θα σκεφτόταν την οικονομική κρίση. Αν πηγαίναμε το ερώτημα ένα βήμα παραπέρα και ρωτούσαμε τι σημαίνει τρόικα, πιθανότατα θα κοιτούσαμε με απορία. Ο Φεβρουάριος του 2008 δεν είχε γεγονότα που προμήνυαν τη συνέχεια. Τα δύο νέα πρόσωπα ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και ο άνθρωπος που διαδέχθηκε τον Χριστόδουλο, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Πόσα άλλαξαν μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια;

Το 2008 δεν ξέραμε τι σημαίνει ΔΝΤ. Ο δικομματισμός ήταν ακόμα κραταιός και δεν φαινόταν κάποια σοβαρή απειλή στον ορίζοντα. Κανένας πρώην πρωθυπουργός δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει καινούριο κόμμα (ούτε ο Κώστας Σημίτης τον οποίο διέγραψε ο Γιώργος Παπανδρέου το καλοκαίρι του 2008). Στις δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ ήταν στη δεύτερη θέση με 35% και ο «Συνασπισμός» σημείωνε άνοδο και έφτανε στην τρίτη θέση με 11,5%. Στα πρωτοσέλιδα κυριαρχούσε το σκάνδαλο Siemens ενώ ορισμένες εφημερίδες σημείωναν κάποιες δυσοίωνες προβλέψεις για την οικονομία και την άνοδο του πληθωρισμού.

Το 2008 δεν ξέραμε τι θα πει τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέραμε για διαπραγματεύσεις, δεν ξέραμε τον Γιάνη Βαρουφάκη, ούτε τον Ντάισελμπλουμ. Το Καστελόριζο ήταν απλά ένα νησί, και τα Τέμπη, ένα σημείο από το οποίο περνάμε στα ταξίδια μας. Σήμερα, το 2026, φαίνεται πως δεν έχουμε τα περιθώρια για να είμαστε ρομαντικοί, ή αθώοι, όσον αφορά την πολιτική. Ίσως να κοιτάμε πίσω με μια νοσταλγία. Ίσως να αναρωτιόμαστε με μεγαλύτερη προσοχή για το τι κρύβει το μέλλον. 20 χρόνια μετά, ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να μας ξανασυστηθεί, όχι μέσα από ένα επεισόδιο αυτή τη φορά. Εντέλει, μπορούν έρωτας και πολιτική να τα ξαναβρούν; Ή απλά, δεν τα βρήκαν ποτέ;