Tradition Meets Fine Drinking: Ο Παύλος Κυριάκης δημιουργεί Βασιλόπιτα με Mataroa Gin

Το κόψιµο της βασιλόπιτας είναι αρχέγονο ελληνικό έθιµο, ένα από τα λίγα που έχουν διατηρηθεί ως σήμερα. Αποτελεί εξέλιξη του εθίµου του εορταστικού άρτου, τον οποίο αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι πρόσφεραν στους θεούς κατά τη διάρκεια των μεγάλων αγροτικών γιορτών, ενώ συνδέεται και με την χριστιανική παράδοση. Σήμερα, η βασιλόπιτα, χειροποίητη ή έτοιμη, είναι μια παράδοση που όλοι τιμούν.

Για πρώτη φορά, ο κορυφαίος σεφ προσθέτει gin στα συστατικά, βάζοντας, με την βοήθεια του Mataroa Gin, πρώτου σε πωλήσεις ελληνικού premium gin, μια μοντέρνα πινελιά στο παραδοσιακό αυτό γλύκισμα.

Βασιλόπιτα Mataroa Gin από τον Παύλο Κυριάκη

Yλικά:

1150 γρ. Αλεύρι Μαλακό

350 γρ. Γιαούρτι

550 γρ. Βούτυρο Αγελάδος

100 γρ. Mataroa Mediterranean Dry Gin

450 γρ. Ζάχαρη

10 Αυγά

2 Πορτοκάλια (το ξύσμα)

2 Λεμόνια *(το ξύσμα)

150 γρ. Χυμός Πορτοκάλι

5 γρ. Αλάτι

4 Βανίλιες

100 γρ. Σταφίδες

100 γρ. Αμύγδαλο Φιλέ

100 γρ. Ζάχαρη Άχνη

Oδηγίες:

Βάζουμε τις σταφίδες μαζί το Gin σε ένα μπολ για να μουλιάσουν. Χωρίζουμε τα ασπράδια από τους κρόκους και χτυπάμε τα ασπράδια με το αλάτι μέχρι να γίνουν μαρέγκα. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη και τα χτυπάμε για περίπου 15 λεπτά. Προσθέτουμε τους κρόκους έναν τη φορά και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να ενσωματωθούν. Προσθέτουμε το χυμό πορτοκαλιού, το ξύσμα από το πορτοκάλι και το λεμόνι, το εσωτερικό από τις βανίλιες και τις σταφίδες που έχουμε μουλιασει στο Gin, μαζί με το Gin. Στη συνέχεια προσθέτουμε το 1/4 της μαρέγκας και το 1/4 από το αλεύρι κοσκινισμένο και ανακατεύουμε με μια σπάτουλα. Μόλις ενσωματωθεί, συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να ενσωματώσουμε όλο το αλεύρι και τη μαρέγκα. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C. Βάζουμε το μείγμα σε βουτυρωμένο ταψί και το βάζουμε στον φούρνο. Αμέσως χαμηλώνουμε το φούρνο στους 170°C και ψήνουμε για 1 ώρα. Βγάζουμε από το φούρνο, γαρνίρουμε με το αμύγδαλο φιλέ, το οποίο έχουμε καβουρδίσει ελαφρώς, και πασπαλίζουμε με την άχνη ζάχαρη.

Για τον Παύλο Κυριάκη

Ο σεφ Παύλος Κυριάκης σπούδασε μαγειρική στην Αθήνα και εργάστηκε στο εστιατόριο Σπονδή (2* Michelin) για 6 χρόνια. Μέντορές του σημαντικοί σεφ με διεθνή αναγνώριση, όπως οι Arnaud Bignon, Eric Frechon, William Mahi, Michel Del Burgo, όλοι βραβευμένοι με * Michelin. Ο Παύλος Κυριάκης εχει εργαστεί σε παγκοσμίου φήμης εστιατόρια του εξωτερικού σε Ευρώπη και Αμερική και απέκτησε το πρώτο του αστέρι Michelin ως Executive Chef στο The Zillers στην Αθήνα. Στο The Zillers, όπου βρίσκεται από το 2019, έχει δημιουργήσει εξαιρετικά μενού, τοποθετώντας το σε μια από τις κορυφαίες θέσεις της Αθηναϊκής Γαστρονομίας. Η συνέπεια και το ταλέντο του Παύλου Κυριάκη χάρισαν στο The Zillers το πρώτο του αστέρι Michelin το 2022, το οποίο διατήρησε και το 2023.

Για το Mataroa Mediterranean Dry Gin

Ένα τζιν - γευστικό ταξίδι στις ακτές της Μεσογείου. Αποσταγμένο και εμφιαλωμένο εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, το Mataroa Mediterranean Dry Gin παίρνει πολύτιμα συστατικά από Μεσογειακές χώρες και φτιάχνει ένα μοναδικό χαρμάνι, συνεπές με την σχεδόν εκατονταετή εμπειρία της αποσταγματοποιίας Μελισσανίδη, η οποία το παράγει. Η μυστική του συνταγή, οι δοκιμές της οποίας διήρκησαν πάνω από 4 χρόνια, υπόσχεται να ενθουσιάσει και τους πιο απαιτητικούς gin lovers. Διαβάστε περισσότερα στο www.mataroagin.com