Τριπλή διάκριση για τη CITRUS στα Great Taste Awards 2025

Η CITRUS συνεχίζει να τιμά την ελληνική γαστρονομία και να ξεχωρίζει διεθνώς. Η οικογενειακή εταιρεία από τη Χίο, γνωστή για τα αυθεντικά προϊόντα που αναδεικνύουν τον πλούτο των εσπεριδοειδών του νησιού, απέσπασε τρία νέα βραβεία στα Great Taste Awards 2025 – τον σημαντικότερο διαγωνισμό γευσιγνωσίας παγκοσμίως – επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια χρονιά την ποιότητα και τη γευστική υπεροχή των δημιουργιών της.

Ξεχωριστή τιμητική διάκριση αποτελεί η απονομή 3 αστεριών (★★★) – της υψηλότερης αναγνώρισης που μπορεί να αποσπάσει ένα προϊόν στα Great Taste Awards – στο Λουκούμι Τριαντάφυλλο με Αμύγδαλο (Rose Loukoumi with Almonds). Τα τρία αστέρια απονέμονται σε ελάχιστα προϊόντα παγκοσμίως, εκείνα που καταφέρνουν να εντυπωσιάσουν όλους τους κριτές σε κάθε στάδιο της γευσιγνωσίας και να ξεχωρίσουν για την τελειότητα στην υφή, την ισορροπία και την αυθεντικότητα της γεύσης τους.

Σύμφωνα με τα σχόλια της κριτικής επιτροπής, το λουκούμι της CITRUS ξεχώρισε για τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη γλυκύτητα και την αρωματική ένταση του ροδοπέταλου, ενώ περιγράφηκε ως «υπόδειγμα παραδοσιακής δεξιοτεχνίας και υψηλής γαστρονομίας». Η διάκριση αυτή όχι μόνο αναδεικνύει την αφοσίωση της εταιρείας στην ποιότητα και την αυθεντικότητα, αλλά επιβεβαιώνει και τη θέση της CITRUS ανάμεσα στις πλέον εκλεκτές ελληνικές γαστρονομικές προτάσεις που διακρίνονται διεθνώς.

Επιπλέον, με 1 αστέρι (★) διακρίθηκαν δύο ακόμη προϊόντα της CITRUS, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια και τη γευστική αρτιότητα της εταιρείας σε όλη τη γκάμα των δημιουργιών της:

Η Πίτα Φρούτου Πορτοκάλι με Σοκολάτα (Orange Pie with Chocolate) τιμήθηκε για την έντονη γεύση του πορτοκαλιού και την υπέροχη ισορροπία του με τη σοκολάτα, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει τη φρεσκάδα των εσπεριδοειδών με την πολυτέλεια του κακάο.

Το Άλειμμα Χιώτικου Μανταρινιού (Chios Mandarin Spread) ξεχώρισε για το ιδιαίτερο, φρουτώδες άρωμα και τη ζωντάνια του εμβληματικού Μανταρινιού ΠΓΕ του Κάμπου Χίου, αναδεικνύοντας τη μοναδική γευστική ταυτότητα του νησιού μέσα από μια σύγχρονη γαστρονομική πρόταση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η CITRUS βραβεύεται επί 11 συναπτά έτη στα Great Taste Awards, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή της στην ποιότητα, την καινοτομία και την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομικής παράδοσης σε διεθνές επίπεδο. Από το 2008, η CITRUS παράγει χειροποίητα γλυκίσματα και αλείμματα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Χίου, όπως το Μανταρίνι ΠΓΕ, το έλαιο Μαστίχας και τα αρωματικά ροδοπέταλα του Αγίου Γεωργίου Συκούση.

Με παρουσία σε περισσότερες από 10 χώρες και πολυάριθμες διεθνείς διακρίσεις τα τελευταία χρόνια, η CITRUS συνεχίζει να εκπροσωπεί επάξια τη γεύση και την αυθεντικότητα της Χίου στον παγκόσμιο χάρτη των εκλεκτών προϊόντων.

