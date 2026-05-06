Τριπλή Διάκριση Κορυφής για το Navarino Challenge στα Tourism Awards 2026

Σε κλίμα γιορτής και έντονης συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η απονομή των Tourism Awards 2026, αναδεικνύοντας για 13η συνεχή χρονιά τις σημαντικότερες καινοτόμες πρωτοβουλίες στον ελληνικό τουρισμό. Την εκδήλωση παρουσίασαν οι δημοσιογράφοι Μαρία Ζαφειράτου και Πέτρος Κουμπλής.

Τα φετινά βραβεία τίμησαν οργανισμούς και φορείς που επαναπροσδιορίζουν τη σύγχρονη ταξιδιωτική εμπειρία μέσα από τη δημιουργικότητα, τη στρατηγική σκέψη και την καινοτομία. Περισσότερα από 100 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, πανεπιστημίων και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έδωσαν το «παρών», επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του κλάδου.

Ξεχωριστή θέση στην τελετή κατέκτησε ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, ο οποίος, σε συνεργασία με την Costa Navarino και την Activemedia Group, απέσπασε μία κορυφαία τριπλή διάκριση για το διεθνώς αναγνωρισμένο event αθλητικού τουρισμού και ευεξίας Navarino Challenge.

Οι Διακρίσεις:

• Platinum Βραβείο στην ενότητα Travel Companies & Services

• Gold Βραβείο στην κατηγορία Sports & Adventure

• Gold Βραβείο στην κατηγορία Wellness & Mindfulness Experience



Τα βραβεία παρέλαβαν εκ μέρους του Δήμου οι κ. Κωνσταντίνος Ρομπάκης, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, και Παναγιώτης Μαργιάννης, υπεύθυνος Τουρισμού.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος κ. Παναγιώτης Καρβέλας υπογράμμισε:

«Η τριπλή αυτή διάκριση στα Tourism Awards 2026 αποτελεί την έμπρακτη αναγνώριση μιας συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλουμε ως Δημοτική Αρχή, σε στενή συνεργασία με την Costa Navarino και την Activemedia Group. Το Platinum βραβείο στον αθλητικό τουρισμό και οι Gold διακρίσεις μας αποδεικνύουν ότι ο Δήμος Πύλου-Νέστορος προσφέρει μια ολοκληρωμένη, ποιοτική εμπειρία που συνδυάζει την περιπέτεια με την ευεξία. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, ενισχύοντας δυναμικά την τουριστική ταυτότητα του τόπου μας».

Η σημαντική αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη στρατηγική ανάδειξης της περιοχής ως πρότυπου προορισμού που συνδυάζει τον αθλητισμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υψηλού επιπέδου φιλοξενία, τοποθετώντας τον Δήμο Πύλου-Νέστορος στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη με ακόμη μεγαλύτερη δυναμική.

