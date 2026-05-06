Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε και χτύπησε 12χρονη έξω από σχολείο

Τροχαίο ατύχημα με περιπολικό που παρέσυρε και χτύπησε μία 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο, σημειώθηκε στη Σαλαμίνα.
Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, το παιδί χρειάστηκε να χειρουργηθεί στο πόδι μετά από το ατύχημα και οι πληροφορίες λένε ότι είναι καλά στην υγεία του και δεν κινδυνεύει η ζωή του ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό.
Συγκεκριμένα ερευνάται το αν παιδί επιχείρησε να περάσει τον δρόμο από ελεγχόμενο σημείο διάβασης, όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες, ή όχι.
