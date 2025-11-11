UCI Gran Fondo Loutraki 2025: Ελληνικές νίκες και διεθνείς συμμετοχές σε έναν συναρπαστικό αγώνα

Στη διοργάνωση συμμετείχαν 300 άνδρες και 50 γυναίκες όλων των ηλικιών, με 100 αθλητές να προέρχονται από 28 διαφορετικές χώρες, επιβεβαιώνοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα του αγώνα. Το Λουτράκι, τα Μέγαρα και οι γύρω περιοχές έζησαν μια ημέρα γεμάτη ένταση και αθλητικό πάθος, επιβεβαιώνοντας ότι η διοργάνωση αξίζει μια θέση ανάμεσα στα σημαντικότερα ποδηλατικά γεγονότα της χρονιάς.

Η άρτια οργάνωση και η διαδρομή με τα εναλλασσόμενα τοπία άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις στην ποδηλατική κοινότητα. Οι Δήμοι «Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» και «Μεγαρέων», οι Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου, καθώς και οι τοπικές Αστυνομικές Αρχές συνέβαλαν καθοριστικά στην ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα.



Πρώτος στη γενική κατάταξη των ανδρών του UCI Gran Fondo Loutraki 2025, τερμάτισε ο παγκόσμιος πρωταθλητής ποδηλασίας κωφών Παναγιώτης Χιώνης με χρόνο 02:48:48 ενώ την τριάδα των νικητών συμπλήρωσαν ο Σωτήρης Εξαρχόπουλος στη 2η θέση (02:50:29) και ο γάλλος Bertrand Lecoq στην 3η (02:51:00). Στις γυναίκες, στο ψηλότερο σκαλί του πόντιουμ ανέβηκε η πρωταθλήτρια Βαρβάρα Φασόη με χρόνο 02:53:42, στο 2ο η Δανάη Στρουμπούλη (03:06:31) και στο 3ο η Φωτεινή Χατζηιωαννίδου (03:07:03), ολοκληρώνοντας ένα βάθρο γεμάτο ελληνικά χρώματα και δυνατές επιδόσεις.

80 αθλητές εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στον παγκόσμιο τελικό UCI Gran Fondo World Series στην Ιαπωνία τον Αύγουστο του 2026.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα του αγώνα έχουν αναρτηθεί εδώ.



Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η συμμετοχή του μεγαλύτερου σε ηλικία ποδηλάτη, του 74χρονου Ιταλού Pereira Vitorino, ο οποίος όχι μόνο ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδρομή, αλλά κατέκτησε και την πρώτη θέση στην ηλικιακή του κατηγορία, αποδεικνύοντας ότι το πάθος για τον αθλητισμό δεν έχει ηλικία.



Καθοριστική για την επιτυχία της διοργάνωσης ήταν η συμβολή των 100 εθελοντών, οι οποίοι με αφοσίωση και χαμόγελο υποστήριξαν τον αγώνα, όπως και οι χορηγοί: Ε.Ο.Τ, Club Hotel Casino Loutraki, Motor Oil, Technogym, Voltarol, Ολυμπία Οδός, Top Cycles ενώ σημαντική ήταν και η υποστήριξη των Honda, Sarakakis Group of Companies, και Precision Fuel & Hydration, Oakley, Bliz, ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Αιγάλεω.

Το UCI Gran Fondo Loutraki 2025 απέδειξε εμφατικά ότι η Kyvernitis Sports & Events, μέλος του Ομίλου Kyvernitis Travel, μπορεί να διοργανώσει αγώνες με παγκόσμιο αντίκτυπο αναδεικνύοντας τη χώρα μας ως έναν κορυφαίο προορισμό αθλητικού τουρισμού, φιλοξενίας και αυθεντικής εμπειρίας.