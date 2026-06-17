UNIC Athens: Το νέο διεθνές πανεπιστημιακό οικοσύστημα γνώσης, έρευνας και καινοτομίας στην καρδιά του Ελληνικού

Σε μια εποχή όπου η ανώτατη εκπαίδευση επαναπροσδιορίζεται διεθνώς, το UNIC Athens εισάγει στην Ελλάδα ένα νέο μοντέλο πανεπιστημιακής εμπειρίας, συνδυάζοντας τη διεθνή ακαδημαϊκή προοπτική, την έρευνα αιχμής, την τεχνολογική καινοτομία και τη στενή σύνδεση με την αγορά εργασίας και την κοινωνία.

Ως η ακαδημαϊκή και ερευνητική βάση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, το UNIC Athens αναπτύσσεται ως ένας δυναμικός κόμβος γνώσης, εκπαίδευσης και καινοτομίας στη Μεσόγειο, με στόχο να διαμορφώσει τη νέα γενιά επιστημόνων και επαγγελματιών σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Εκπαίδευση με διεθνή προσανατολισμό και σύνδεση με την αγορά εργασίας

Το UNIC Athens προσφέρει προγράμματα σπουδών σε τομείς υψηλής ζήτησης και στρατηγικής σημασίας, όπως η Ιατρική, η Νομική, η Φαρμακευτική, η Ψυχολογία, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Λογιστική, η Διοίκηση Μάρκετινγκ, η Πληροφορική και η Επιστήμη Δεδομένων.

Κεντρικό στοιχείο της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του UNIC Athens αποτελεί η βιωματική μάθηση και η αξιοποίηση της τεχνολογίας σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε ένα περιβάλλον που ενισχύει την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την ηγεσία και την προσαρμοστικότητα, αποκτώντας δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική εκπαίδευση και στη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με το πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον. Οι φοιτητές διδάσκονται από ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους με σημαντικό ερευνητικό έργο, ενώ αποκτούν πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με οργανισμούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και κέντρα καινοτομίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και η πρόσβαση στην παγκόσμια κοινότητα αποφοίτων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η οποία ενισχύει ουσιαστικά τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές των φοιτητών.

Ισχυρή διασύνδεση με τον χώρο της υγείας

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την πράξη, η Ιατρική Σχολή του UNIC Athens συνεργάζεται με το Hellenic Healthcare Group, έναν από τους σημαντικότερους ιδιωτικούς ομίλους υγείας στην Ελλάδα.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν την κλινική τους εκπαίδευση και μέρος της ερευνητικής τους δραστηριότητας σε νοσοκομεία του Ομίλου, όπως το Υγεία, το Metropolitan Hospital, το Metropolitan General και το Μητέρα.

Καινοτόμο Ερευνητικό Έργο

Η έρευνα αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της αποστολής του UNIC Athens. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται το UNIC Evolve, η σημαντική ερευνητική πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τη βιοτεχνολογία, με στόχο τη μακροζωία, την ευεξία και τη βιολογική ανθεκτικότητα. Το πρόγραμμα επιδιώκει τη σύνδεση της διατροφής, του περιβάλλοντος, της βιολογίας του ανθρώπου και των δεδομένων πραγματικής ζωής σε νέα μοντέλα προληπτικής ιατρικής και εξατομικευμένης υποστήριξης υγείας, ενισχύοντας τη γέφυρα ανάμεσα στην έρευνα και την πρακτική εφαρμογή.

Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Ελληνικό και ένα campus με ορίζοντα το μέλλον

Το UNIC Athens στεγάζεται ήδη σε σύγχρονες εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 12.500 τ.μ. στην περιοχή του Ελληνικού, σε άμεση γειτνίαση με το The Ellinikon. Οι εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα πανεπιστημιακών υποδομών και περιλαμβάνουν σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο, κοινόχρηστους χώρους, καθώς και εξειδικευμένα εργαστήρια για φαρμακευτικές σπουδές, ιατρική εκπαίδευση και επιστημονική έρευνα.

Το campus διαθέτει επίσης αίθουσες μάθησης PBL (Problem-Based Learning) και πρότυπες αίθουσες OSCEs (Objective Structured Clinical Examinations), σχεδιασμένες για την ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων μέσα από σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης.

Η επόμενη ημέρα του UNIC Athens στο The Ellinikon

Στις επόμενες φάσεις ανάπτυξης, το UNIC Athens θα εξελιχθεί στη μοναδική πανεπιστημιούπολη εντός του The Ellinikon, με συνολική ανάπτυξη 150.000 τ.μ. και ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028 και το 2031 αντίστοιχα. Το σχέδιο ανάπτυξης περιλαμβάνει τη δημιουργία Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού Κέντρου, καθώς και φοιτητικών εστιών με περίπου 850 ειδικά σχεδιασμένα δωμάτια και Living-Lab Studios. Οι νέες εγκαταστάσεις θα ενσωματώνουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και ευεξίας, δημιουργώντας ένα σύγχρονο οικοσύστημα μάθησης, διαβίωσης και καινοτομίας.

Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του The Ellinikon και την επέκταση της πανεπιστημιούπολης, οι φοιτητές του UNIC Athens θα έχουν πρόσβαση σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής και προηγμένων υποδομών, με πολιτιστικές δράσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις και έμφαση στην ποιότητα ζωής, την ασφάλεια, την εξωστρέφεια και την ευεξία.

Το UNIC Athens φιλοδοξεί να αποτελέσει κάτι περισσότερο από ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο. Στόχος του είναι να εξελιχθεί σε ένα διεθνές ακαδημαϊκό και ερευνητικό οικοσύστημα που θα συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο.