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Φωτιά τώρα στο Πήλιο: Επιχειρούν αεροσκάφη και επίγειες δυνάμεις

Φωτιά έχει ξεσπάσει και εξαπλώνεται σε αγροτοδασική  έκταση στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας, στο Πήλιο, με την πυροσβεστική να επιχειρεί ήδη.

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Αεροσκάφος επιχειρεί σε φωτιά | Eurokinissi
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Φωτιά έχει ξεσπάσει και εξαπλώνεται σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας, στο Πήλιο, με την πυροσβεστική να επιχειρεί ήδη.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη για την κατάσβεση. Συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρες ΟΤΑ.

 

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