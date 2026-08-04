Φωτιά έχει ξεσπάσει και εξαπλώνεται σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας, στο Πήλιο, με την πυροσβεστική να επιχειρεί ήδη.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη για την κατάσβεση. Συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 4, 2026