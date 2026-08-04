Φωτιά έχει ξεσπάσει και εξαπλώνεται σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας, στο Πήλιο, με την πυροσβεστική να επιχειρεί ήδη.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη για την κατάσβεση. Συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρες ΟΤΑ.
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