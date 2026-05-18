Η επιτυχία πίσω από το λανσάρισμα της φετινής φανέλας της AEK F.C

Η WHATEVER WORKS MARKETING AGENCY βρίσκεται πίσω από το επιτυχημένο λανσάρισμα της φετινής φανέλας της AEK F.C., μιας φανέλας που συνδέθηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μέσα από ένα project που απέσπασε διακρίσεις τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων, κατακτώντας βραβείο στα Indie Awards 2026. Σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες αθλητικές καμπάνιες της χρονιάς, η Whatever Works Marketing Agency ανέλαβε το creative concept, την παραγωγή καθώς και όλη την επικοινωνιακή στρατηγική του project.

Η νέα φανέλα συνδέθηκε με μία ιστορική σεζόν για την ομάδα και η καμπάνια εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για το ελληνικό sports marketing και το digital engagement των φιλάθλων.

Η επιτυχία της καμπάνιας αναγνωρίστηκε και θεσμικά, με τη WHATEVER WORKS MARKETING AGENCY να αποσπά τον τίτλο “PR Agency of the Year 2026”, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στον χώρο της στρατηγικής επικοινωνίας και των integrated campaigns.

Παράλληλα, το project «AEK FC / Jersey Launch – A social media activation driving hype and engagement» τιμήθηκε με Silver Award στην κατηγορία Social Media, για τη δημιουργία ενός activation που κατάφερε να μετατρέψει το λανσάρισμα της φανέλας σε cultural στιγμή για τους φιλάθλους και τα social media.

Η συνεργασία της WHATEVER WORKS MARKETING AGENCY με την AEK FC και την 11Team Sports απέδειξε πως όταν δημιουργικότητα, στρατηγική και κοινό όραμα συναντιούνται, μπορούν να δημιουργήσουν projects με πραγματικό αντίκτυπο. Για πολλούς φιλάθλους, η νέα φανέλα εξελίχθηκε σε… γούρι της σεζόν, συνδέοντας το launch της με μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες, συναίσθημα και δυνατές στιγμές για την ομάδα.

Η διάκριση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη φιλοσοφία της WHATEVER WORKS MARKETING AGENCY για καμπάνιες που δημιουργούν hype, χτίζουν κοινότητες και εξελίσσονται σε εμπειρίες που μένουν στη μνήμη του κοινού