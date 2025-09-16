Wine & Wisdom: Οι οίνοι ΠΓΕ μέσα από τον φακό της υπευθυνότητας

Ενημέρωση για την Υπεύθυνη Κατανάλωση Οίνων και το Ενωσιακό Καθεστώς των Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ) και των Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023–2027.

Το πρόγραμμα εστιάζει στην ενημέρωση για την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου και την ανάδειξη του ενωσιακού καθεστώτος των Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ), με κεντρικούς πρωταγωνιστές τους οίνους ΠΓΕ Ηπείρου και ΠΓΕ Κυκλάδων.

Θεσσαλονίκη – Βουκουρέστι – Μόναχο: Το κρασί ως εμπειρία & γνώση

Στο πλαίσιο της εκστρατείας πραγματοποιήθηκαν τρεις θεματικές εκδηλώσεις με έμφαση στην οινική παιδεία και την καλλιέργεια καταναλωτικής συνείδησης:

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 – Θεσσαλονίκη | Εστιατόριο «Ο Στάβλος»

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 – Βουκουρέστι (Ρουμανία) | «D&L Cuisine»

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 – Μόναχο (Γερμανία) | Εστιατόριο «NOSTOS»

Οίνοι ΠΓΕ: Η ταυτότητα της Ελλάδας στο ποτήρι

Ξεχωριστή θέση στις εκδηλώσεις είχαν οι οίνοι ΠΓΕ Ηπείρου και ΠΓΕ Κυκλάδων, που εκφράζουν δύο εντελώς διαφορετικά, αλλά εξίσου αυθεντικά, οινικά τοπία της Ελλάδας. Από τις ορεινές, βροχερές κορυφές της Ηπείρου έως τα ηλιόλουστα νησιά των Κυκλάδων, όπου το φως, το αλάτι και τα μελτέμια χαράσσουν χαρακτήρα στο σταφύλι, τα κρασιά αυτά φέρουν γεωγραφική ταυτότητα, terroir και προσωπικότητα, και αποτελούν πρεσβευτές ποιότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

κος Τed Lelekas, ειδικός δημοσιογράφος οίνου

Παρουσίες με κύρος

Στη Θεσσαλονίκη, χαιρετισμό απηύθυναν ο Αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ κ. Χρήστος Γιαννακάκης, ο βραβευμένος sommelier Αλέξανδρος Μπουζίκας και η γευσιγνώστρια Κική Εμμανουηλίδου, προσφέροντας γευστικές και εκπαιδευτικές γέφυρες ανάμεσα στον τόπο, την παραγωγή και την απόλαυση.

Στο Βουκουρέστι, το κοινό καλωσόρισαν ο κ. Κωνσταντίνος Δίκαρος, Επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Ρουμανία, καθώς και ο κ. Άγγελος Φράγκος, Γενικός Διευθυντής του Ελληνορουμανικού Επιμελητηρίου. Την παρουσίαση του προγράμματος και των ΠΓΕ οίνων ανέλαβε ο Ted Λέλεκας, αναγνωρισμένος δημοσιογράφος και wine communicator με διεθνή εμπειρία στον χώρο του οίνου. Έχει συνεργαστεί με κορυφαία μέσα και διοργανώσεις παγκοσμίως, ενώ δραστηριοποιείται ενεργά στην εκπαίδευση και προώθηση της ελληνικής οινικής κουλτούρας.

Στο Μόναχο, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι εκπρόσωποι του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος: η Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ κα Ρέα Τσιτσάνη, ο ΟΕΥ Β’ κ. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος και η ΟΕΥ Β’ κα Μαρία Μουσουράκη. Ο Ted Λέλεκας παρουσίασε την ελληνική οινική κουλτούρα στο κοινό της Γερμανίας μέσα από έναν σύγχρονο, εμπνευσμένο και προσιτό λόγο, που ανέδειξε τις βασικές αξίες του προγράμματος και τη σημασία των ΠΓΕ οίνων.

κ. Δίκαρος Κωνσταντίνος, επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Ρουμανία

Podcasts: Ο διάλογος για το κρασί συνεχίζεται

Το πρόγραμμα πλαισιώνεται και από τη σειρά podcast με τον Ted Λέλεκα, όπου λειτουργεί ως οικοδεσπότης και συνομιλητής, ανοίγοντας διαλόγους γύρω από τον οινικό πολιτισμό, την αειφορία και την υπεύθυνη κατανάλωση. Τα επεισόδια είναι διαθέσιμα στα social media του προγράμματος, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για εμβάθυνση στις αξίες και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οίνων ΠΓΕ.

Αντιπρόεδρος ΕΘΕΑΣ Χρήστος Γιαννακάκης

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις του προγράμματος στην ιστοσελίδα www.wineandwisdom.eu και στα social media του Wine & Wisdom.