Zela Journeys: H νέα ταξιδιωτική πλατφόρμα luxury tourism

Η Zela Jet, μέρος του ομίλου Zela Aviation, ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα των ιδιωτικών πτήσεων στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ανακοινώνει την έναρξη μιας νέας, καινοτόμας πλατφόρμας κρατήσεων Zela Journeys που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται τα πολυτελή ταξίδια, από διακοπές σε απομακρυσμένες ή δύσκολα προσβάσιμες περιοχές μέχρι ιδιωτικές αποδράσεις σε κοσμοπολίτικους προορισμούς.

Η νέα πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στο www.zelajourneys.com και προσφέρει στους ταξιδιώτες πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών: κρατήσεις ξενοδοχείων, επίγειες μεταφορές, εισιτήρια για αθλητικά γεγονότα και πολιτιστικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες, εμπορικές πτήσεις και φυσικά, ιδιωτικές πτήσεις με τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα της Zela Jet. Όλα σε μία ενιαία πλατφόρμα που διακρίνεται για την ευχρηστία και την εύκολη πλοήγηση που προσφέρει, αλλά και το ότι δίνει τον απόλυτο έλεγχο στον επισκέπτη, ώστε να οργανώσει το ταξίδι του όπως επιθυμεί.

Η Zela Journeys καλύπτει τις ανάγκες τόσο των ιδιωτών ταξιδιωτών όσο και επαγγελματιών και πρακτορείων, επιτρέποντας συνδυασμούς πτήσεων, διαμονών και επίγειων μεταφορών, εύκολα και γρήγορα. Με δυνατότητα online κράτησης σε πραγματικό χρόνο και συνεχή ενημέρωση διαθεσιμότητας, προσφέρει μια απρόσκοπτη και άκρως αποδοτική εμπειρία.



H Zela Journeys βασίζεται στην τεχνολογία της εταιρείας Journey Mentor, μιας από τις πλέον αξιόπιστες και σύγχρονες λύσεις λογισμικού στον ταξιδιωτικό κλάδο, με έμφαση στον τομέα της πολυτέλειας. Η ομώνυμη εταιρεία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη σχετικού λογισμικού, αναβάθμιση συστημάτων κρατήσεων για αεροπορικές εταιρείες, πράκτορες, TMCs (Τravel Management Company’s) και ιδιωτικούς παρόχους αερομεταφορών, με σκοπό την ενοποίηση όλων των ταξιδιωτικών υπηρεσιών σε μία πλατφόρμα, υπηρεσίες που προσφέρει ως Software as a Service (SaaS).

Με την υποστήριξη της Journey Mentor, η πλατφόρμα ενσωματώνει διάφορα στοιχεία του ταξιδιού σε ένα ενιαίο σύστημα, προσφέροντας μια μοναδική, ομαλή και σε πραγματικό χρόνο εμπειρία κράτησης. Επιτρέπει στον επιβάτη να κάνει κράτηση για εμπορικές πτήσεις, πτήσεις charter, ξενοδοχεία, μεταφορές και πολλά άλλα, διαδικτυακά και με μία μόνο συναλλαγή, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.