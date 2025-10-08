Το αιώνιο πρόμο του γυναικείου αθλητισμού - «Δεν αρκεί να είναι μόνο αθλήτρια;»

Είδαμε μια φωτογραφία που υποτίθεται ότι προωθεί τα ημιτελικά του χάντμπολ γυναικών: μια μπάλα, ένα πόδι με αθλητική κάλτσα κι ένα άλλο πόδι με ψηλοτάκουνο. Και κάπου εκεί αρχίζει το πρόβλημα.

Όχι γιατί έχουμε κάτι με τις κάλτσες ή τα τακούνια, αλλά γιατί για άλλη μια φορά ένα αθλητικό γεγονός που αφορά γυναίκες πρέπει να «σερβιριστεί» με το γνωστό τρόπο: μισό ιδρώτας, μισό σεξαπίλ.

Σαν να μην αρκεί η ίδια η αθλητική αξία και πρέπει πάντα να συνοδεύεται από μια υπενθύμιση ότι η γυναίκα-αθλήτρια οφείλει να είναι και «θηλυκή παρουσία».

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: αν τρέχεις, ιδρώνεις, σκοράρεις, μπλοκάρεις… μπράβο. Αλλά μην ξεχάσεις να είσαι και «ελκυστική». Γιατί αλλιώς, τι αξία έχει το γκολ σου;

Και εδώ έρχεται η ειρωνεία που βγάζει μάτι: κανείς δεν σκέφτηκε ποτέ να φωτογραφίσει έναν άντρα αθλητή με ποδοσφαιρικό παπούτσι στο ένα πόδι και λουστρίνι στο άλλο.

Δεν χρειάζεται να αποδείξουν ότι μπορούν να είναι και «αρρενωποί» και «καριερίστες» ταυτόχρονα. Αρκεί να είναι αθλητές.

Στην περίπτωση των γυναικών, όμως, το αφήγημα είναι πάντα διπλό: η δυνατή και η όμορφη, η αθλήτρια και η μούσα, η «σκληρή» και η «θηλυκή». Σαν να είναι νίκη να τα έχεις όλα, αλλιώς είσαι μισή.

Κι έτσι, ακόμα και στα ημιτελικά του χάντμπολ, η μπάλα δεν είναι ποτέ απλώς μπάλα. Είναι το σκηνικό για να μας θυμίσουν ότι το γυναικείο σώμα πρέπει να είναι πάντα διπλά διαθέσιμο: για τον αγώνα και για το βλέμμα.