Δείξε μου το «φύλο σου» να σου πω ποιος είσαι: Ένα ρατσιστικό πάρτυ ft Λατινοπούλου - Ξιαρχό

Ο Τάσος Ξιαρχό, 33χρονος χορογράφος, αποφάσισε να ανοίξει κανάλι στο YouTube και να συστηθεί ως youtuber στο κοινό. Πρώτη καλεσμένη του, ήταν η Αφροδίτη Λατινοπούλου, γεγονός που τo γνωρίζαμε ένα μήνα πριν, με τα trailer να κατακλύζουν τα social media.

Για κάποιο λόγο, που ούτε εγώ έχω καταλάβει ακόμα, είδα μέρος της συνέντευξης. Ίσως για να επιβεβαιώσω ότι όντως ειπώθηκαν τα όσα είδα στους τίτλους των ΜΜΕ.

Θα μπορούσα να γράψω για τον Τσάρλι Κερκ, για τη θέση της για το μεταναστευτικό ή αν μου άρεσε να θυσιάσω το κείμενο στο βωμό των κλικς για τους ξέφρενους χωρούς της Αφροδίτης Λατινοπούλου σε ένα υπόγειο diy στούντιο με κόκκινο φόντο.

Θα μείνω όμως στο θέμα των ομόφυλων ζευγαριών και στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Η συνέντευξη για εμένα ήταν ένα ομοφοβικό πάρτυ και ένα ρατσιτικό παραλήρημα, και προς έκπληξη μου, με ακραίες (κατ ' εμέ πάντα) θέσεις και από τον Τάσο Ξιαρχό ο οποίος δηλώνει ανοιχτά ομοφυλόφιλος.

Εξάλλου η συνέντευξη έκλεισε με την εξής ατάκα της προέδρου της Φωνής Λογικής προς τον παρουσιαστή: «Ως γκέι βάζεις πολλούς άντρες κάτω», λες και γκέι άνδρας δεν είναι άνδρας.

«Δεν έχω με κανέναν άνθρωπο πρόβλημα. Ο καθένας μπορεί να κάνει ότι θέλει στη ζωή του», είπε η πολιτικός και μέχρι εδώ όλα καλά. Φυσικά όμως και γνωρίζουμε ότι πάντα ακολουθεί ένα αλλά...όπως και έγινε.

Και συνεχίζει: «Αλλά έχω πρόβλημα με συγκεκριμένες ατζέντες οι οποίες επιβάλλονται και συγκεκριμένα σε μικρά παιδιά. Η επιβολή είναι το πρόβλημα σε κάθε κονωνία και το τι θέλεις με το ζόρι να περάσεις μέσα σε μικρές ηλικίες, και ειδικότερα στους γονείς που προσπαθούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Δεν μπορείς να πηγαίνεις τα παιδιά στο σχολείο και να φοβάσει τι θα τους πει ο δάσκαλος». Οκ καμία έκπληξη να ειπωθούν αυτά από άτομο με ακροδεξιά ατζέντα.

Η στιγμή που πάγωσα όμως είναι η εξής: «Από τραβεστί δάσκαλο», συμπλήρωσε ο Τάσος Ξιαρχό. Μέλος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας αφαιρεί από τα πρώτα λεπτά το «Τ» ακυρώνοντας έμμεσα το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην εργασία. Από πότε το φύλο επηρεάζει την ικανότητα κάποιου αναρωτιέμαι;

Και η Αφροδίτη Λατινοπούλου συνεχίζει: «Και να μιλάνε για 3.000 φύλα και να αλλάζουν τις σημαίες τους και να προσθέτουν γράμματα», είπε.

Εκεί λέω ΟΚ, θα κλείσει η ελζεμπετεκουά συζήτηση, μιας και φαίνεται ότι δεν συγκινεί κανέναν από τους δύο, αλλά όχι. «Εγώ είμαι ένας gay άνθρωπος και διδάσκω χορό. Όταν έρχονται τα κοριτσάκια και τα αγοράκια δεν τους λέω με το ζόρι κάνε αυτό κάνε εκείνο.

Τους δείχνω το φύλο τους, τι πρεσβεύει». Πάγωμα νούμερο δύο για εμένα και εκεί που μετανιώνω που περνάω μια ωραία Τρίτη βράδυ βλέποντας ένα τέτοιο βίντεο, αναρωτιέμαι ξανά. Πώς μπορεί κανείς να δείξει σε κάποιον τι πρεσβεύει; Το τι νιώθεις είναι μια προσωπική υπόθεση. Το ξέρεις μόνο εσύ και δεν χρειάζεσαι να σου δείξει κανείς. Δεν γίνεται ένα άτομο να αισθάνεται ότι έχει το δικαίωμα ή την εξουσία να σου επιβάλλει τρόπους συμπεριφοράς. Δείξε μου το φύλο σου, να σου πω ποιος είσαι;

Και τέλος ο χορογράφος προσθέτει: «Αν θέλουν αργότερα να το κάνουν μόνοι τους, να το κάνουν. Δεν θα επηρεάσω κανέναν. Λέω σε παιδιά μην χορεύεις γυναικεία γιατί αυτό σου είπαν ότι είναι μόδα, χόρεψε σαν αγόρι και αν αργότερα δοκίμασε το, και αν είναι ένας ρόλος πχ στο θέατρο κάνε το. Αλλά γιατί να αλλάξουμε τη σύσταση μας επειδή πολύ απλά βολεύει κάποιους».

Το part έκλεισε με την Λατινοπούλου να δίνει τα εύσημα στον Τάσο Ξιαρχό: «Αυτό είναι το υγιές». Η συνέντευξη είχε ακόμη σαράντα λεπτά, αλλά για εμένα τελείωσε εκεί.