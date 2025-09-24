Δεν πίνατε κάνα ντεπόν καλύτερα;

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ζάμπλουτος πρώην παρουσιαστής του ριάλιτι Apprentice που έπαιξε για μια δεκαετία στην αμερικανική τηλεόραση, επιτέθηκε κατά παντός στη χθεσινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Επιτέθηκε με όρους ξεκάθαρου αφεντικού (ή νταβατζή για τους πιο θαρραλέους) που έπαιζε εντός έδρας, στους φτωχούς συγγενείς, υποτακτικούς και αναγκαστικά συγκατοίκους του σε αυτόν τον πλανήτη. Του οποίου δεν ξέρω αν είναι, αλλά σίγουρα φέρεται σαν πλανητάρχης.

Ο άλλοτε φιλικός και διαλλακτικός (ειδικά όταν κοροϊδεύει τον Ζελένσκι μέσα στη μούρη του) και άλλοτε πύρινος Τραμπ έχει υπολογίσει τις μίνιμουμ μέρες της θητείας του ως Πρόεδρος των ΗΠΑ και έχει θέσει έναν σαφή στόχο: να προλάβει μέσα σε αυτές τις μέρες να διαλύσει τον κόσμο και να τον ξανακολλήσει με βάση τα δικά του συμφέροντα.

Η Ευρώπη σαν κόνσεπτ και η Ευρώπη σαν «κατάντια», είναι ένα αποκρουστικό θέαμα στα μάτια του. Του προκαλεί αποστροφή. «Οι χώρες σας πάνε κατά διαόλου», σημείωσε χθες στον ΟΗΕ, ενώ οι λοιποί ηγέτες τον κοιτούσαν εμβρόντητοι και σίγουρα όχι ιδιαίτερα χαρούμενοι. Η Ευρώπη για τον Τραμπ είναι μια κατσαρίδα που έχω καταπιεί μισό τέζα, αλλά με κάποιον τρόπο αντιστέκεται. Κι αυτός θέλει να τη λιώσει με το πόδι του. Οι δε αποστροφές των προλαλήσαντων για ενότητα, αλληλεγγύη και καιρούς που ζητούν συνεργασία και όχι ατομιστές που δεν δίνουν την μπάλα, τον έκαναν ακόμα πιο έξαλλο.

Διαβάστε επίσης: Η αποκωδικοποίηση του επιθετικού λόγου του Τραμπ στον ΟΗΕ προς όλες τις κατευθύνσεις

Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε βγάλει άλλον έναν λαγό από το θαυματουργό του καπέλο, συνδέοντας την παρακεταμόλη, τα ντεπόν που καταναλώνουμε αφειδώς, με τον αυτισμό. Μια κοτσάνα που ήρθε να προστεθεί στο παλμαρέ των ενέσεων με χλωρίνη και ένα σωρό δηλώσεων για τις οποίες θα έπρεπε να έχει συλληφθεί προ πολλού, με βαρύτατες κατηγορίες.

Οι χιλιάδες Έλληνες υποστηρικτές του Τραμπ, παίρνουν άραγε ντεπόν;

Θα μπορούσε το χθεσινό του σόου στον ΟΗΕ να αντιμετωπιστεί ακριβώς σαν ένα τέτοιο. Ένα σόου χωρίς περιεχόμενο, μόνο για τις εντυπώσεις και τα social media. Θα ήταν επικίνδυνο από τη μεριά μας να σκεφτούμε ότι είναι μόνο αυτό. Ο Τραμπ φέρει επικίνδυνες ιδέες ακόμα και για τον πιο μέτρια προοδευτικό άνθρωπο, αλλά σίγουρα δεν είναι χαζός. Δεν είναι έτσι οι χαζοί.

Διαβάστε επίσης: Τραμπ για Ελλάδα στον ΟΗΕ: «Μετανάστες το 54% των κρατουμένων, οι χώρες σας πάνε κατά διαόλου»

Ο Τραμπ γνωρίζει πολύ καλά γιατί κατσαδιάζει, γιατί φοβερίζει και γιατί στα ρεπό του επιζητά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Έχει ξεκάθαρο στόχο για κάθε πινέζα του χάρτη, φυσικά και για την Ελλάδα.

Σε μια Ελλάδα, που μια γύρα στο TikTok για παράδειγμα, θα σας πείσει ότι το ακροατήριό του δεν είναι απλά αρκετό, αλλά φτάνει στα όρια του ανησυχητικά μεγάλου. Γιατί ως λαός που σιχάθηκε συλλήβδην τους πολιτικούς (που ο ίδιος ψηφίζει), ξέρουμε τι θέλουμε κατά βάθος, τι φαντασιωνόμαστε. Και αυτό που σίγουρα φαντασιώνεται γενναία μερίδα συνελλήνων, είναι ένας αρχηγός νταής και τιμωρός. Ένας «που θα ξεμπλέξει με τα λαμόγια». Ένας «που θα διώξει τους ξένους που μας τρώνε τις δουλειές». Ένας «που θα φέρεται στις μειοψηφίες όπως τους αρμόζει, όχι όπως επιτάσσει η woke κουλτούρα». Ένας «που θα απαγορεύσει τις αμβλώσεις».

Ένας δικτάτορας.

Διαβάστε επίσης: Ο Τραμπ ξαναχτυπά: Συνδέει τον αυτισμό με την παρακεταμόλη χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση

Τέτοιους ηγέτες θέλει μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού μας. Ηγέτες που κάνουν «ντα». Δεν θα το πίστευα ποτέ αν δεν έβλεπα τα σχόλια σε αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο είναι και ο λόγος που σταμάτησα να διαβάζω σχόλια στο TikTok.

Με απογοήτευαν, με προβλημάτιζαν και συχνά μου προκαλούσαν πονοκέφαλο. Ευτυχώς, ο Πρόεδρος δεν είχε τοποθετηθεί ακόμα για τα ντεπόν, και συνέχισα να παίρνω.