Κατά την εναρκτήρια ομιλία της ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Ανναλένα Μπέρμποκ, απηύθυνε μήνυμα στους παγκόσμιους ηγέτες, τονίζοντας ότι η αληθινή ηγεσία δεν βασίζεται στην επιβολή της θέλησης ή στην υποτίμηση των άλλων.

Λίγο νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είχε θέσει ένα κρίσιμο ερώτημα: αν οι χώρες επιλέγουν έναν κόσμο βασισμένο στον ιδιοτελή ανταγωνισμό ή στη συνεργασία.

Η παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήρθε ως αντίλογος σε αυτή τη φιλελεύθερη προσέγγιση.

«Ολόκληρη η ιδέα της παγκοσμιοποίησης, που ζητά από τα επιτυχημένα βιομηχανικά έθνη να προκαλέσουν πόνο στον εαυτό τους και να διαταράξουν ριζικά ολόκληρες τις κοινωνίες τους, πρέπει να απορριφθεί πλήρως και ολοκληρωτικά», είπε στο ακροατήριό του.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή Παγκόσμιων Υποθέσεων Πολ Άνταμς, με χαρακτηριστική ευθύτητα, απέρριψε τις εκκλήσεις για ενότητα και αλληλεγγύη, προβάλλοντας τη δική του αντίληψη περί ηγεσίας, η οποία εστιάζει στην επιβολή και την κριτική προς τους αντιπάλους.

Ο Τραμπ δεν δίστασε να καταγγείλει τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν για αδυναμία και διαφθορά, ενώ άσκησε δριμεία κριτική στον ΟΗΕ, αμφισβητώντας τη χρησιμότητά του και σχολιάζοντας αρνητικά τις υποδομές του οργανισμού.

Υποστήριξε μάλιστα ότι, ως πρώην μεγιστάνας ακινήτων, θα είχε διαχειριστεί καλύτερα την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων.

Το κύριο μέτωπο της ομιλίας του ήταν η παγκοσμιοποίηση, την οποία συνέδεσε με τη μαζική μετανάστευση και τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή. Κατά τον ίδιο, η ιδέα της παγκοσμιοποίησης απαιτεί από τα βιομηχανικά κράτη να υποστούν πόνο και να διαταράξουν τις κοινωνίες τους, κάτι που – όπως τόνισε – πρέπει να απορριφθεί πλήρως.

Όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του

Με μια ομιλία που κάλυψε όλο το φάσμα της διεθνούς ατζέντας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τις θέσεις της κυβέρνησής του για τα κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα, στέλνοντας σαφή μηνύματα προς συμμάχους και αντιπάλους.

Επίθεση σε Μπάιντεν και ΟΗΕ: «Η χρυσή εποχή της Αμερικής»

Ο Τραμπ άνοιξε την ομιλία του με σφοδρή κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας την περίοδο διακυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν ως «σειρά καταστροφών».

Αντιπαραβάλλοντας την τρέχουσα κατάσταση, δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στην «πιο καυτή» φάση της ιστορίας τους, την οποία αποκάλεσε «χρυσή εποχή».

Στρέφοντας τα πυρά του στον ΟΗΕ, κατηγόρησε τον οργανισμό για αδυναμία στήριξης των ειρηνευτικών του πρωτοβουλιών.

Με ειρωνική διάθεση, ανέφερε πως τα μόνα πράγματα που έλαβε από τον ΟΗΕ ήταν «μια ελαττωματική κυλιόμενη σκάλα και έναν ελαττωματικό τηλεϋποβολέα», υποστηρίζοντας ότι ο θεσμός απέχει πολύ από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του.

Μετανάστευση: «Το κυριότερο ζήτημα της εποχής μας»

Κεντρικό θέμα της ομιλίας αποτέλεσε η μετανάστευση. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την «ανεξέλεγκτη μετανάστευση» ως τη μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής και κατηγόρησε τον ΟΗΕ ότι «χρηματοδοτεί» την παράνομη είσοδο μεταναστών στις ΗΠΑ, υπονοώντας ότι ο οργανισμός υπονομεύει τα σύνορα των δυτικών χωρών.

Απευθυνόμενος στους παγκόσμιους ηγέτες, κάλεσε σε υιοθέτηση αυστηρών πολιτικών, επικαλούμενος στοιχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 2024.

Trump to the UN: “I’m really good at this stuff. Your countries are going to hell.”



One of the most embarrassing & humiliating moments in American history.



pic.twitter.com/JKACVIKPen — Morgan J. Freeman (@mjfree) September 23, 2025

Σύμφωνα με αυτά, υψηλά ποσοστά κρατουμένων σε ευρωπαϊκές φυλακές είναι αλλοδαποί: 50% στη Γερμανία, 53% στην Αυστρία, 54% στην Ελλάδα και 72% στην Ελβετία.

«Οι χώρες σας πάνε κατά διαόλου», δήλωσε χαρακτηριστικά, ζητώντας τον τερματισμό του «αποτυχημένου πειράματος των ανοικτών συνόρων».

Ενω, συνεχίζει να υποστηρίζε πως έχει τερματίσει «επτά πολέμους» από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Παλαιστίνη και Γάζα: «Ανταμοιβή για τις φρικαλεότητες της Χαμάς»

Ο Τραμπ καταδίκασε την απόφαση πολλών κρατών να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος, χαρακτηρίζοντάς την ως «ανταμοιβή» για τις πράξεις της Χαμάς.

Παράλληλα, ζήτησε τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων, καλώντας τους υποστηρικτές της ειρήνης να ενώσουν τις φωνές τους.

Ρωσία: Κυρώσεις με διεθνή συμμετοχή

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τη Ρωσία για την επιβολή σκληρών οικονομικών μέτρων. Τόνισε, ωστόσο, ότι η αποτελεσματικότητα των κυρώσεων εξαρτάται από τη συμμετοχή των συμμάχων των ΗΠΑ, καλώντας την Ευρώπη να διακόψει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

«Αν η Ρωσία δεν είναι έτοιμη για συμφωνία, οι ΗΠΑ είναι πλήρως προετοιμασμένες να επιβάλουν έναν ισχυρό γύρο δασμών που θα σταματήσει την αιματοχυσία πολύ γρήγορα», δήλωσε.