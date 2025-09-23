Κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αναφορά στην Ελλάδα.

Μιλώντας για το μεταναστευτικό σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Ελλάδα το 54% των κρατουμένων στις φυλακές είναι μετανάστες.

Αναφέρθηκε επίσης στη Γερμανία, λέγοντας ότι «πάνω από το 50% των κρατουμένων είναι ξένοι μετανάστες», καθώς και στην Ελβετία, όπου το ποσοστό φτάνει στο «72%».

Τραμπ για Ελλάδα: «Επίθεση εναντίον των δυτικών χωρών»

Αυτές οι αναφορές υπενθυμίζουν για άλλη μια φορά τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τη μετανάστευση, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και παγκοσμίως.

«Τα Ηνωμένα Έθνη χρηματοδοτούν μια επίθεση εναντίον των δυτικών χωρών και των συνόρων τους».

«Ο ΟΗΕ υποστηρίζει άτομα που εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά εμείς πρέπει να τα απομακρύνουμε. Ο ΟΗΕ παρείχε επίσης τροφή, στέγη, μεταφορά και χρεωστικές κάρτες σε παράνομους μετανάστες».

Ο Τραμπ συνεχίζει λέγοντας ότι ο ΟΗΕ «υποτίθεται ότι πρέπει να σταματά τις εισβολές, όχι να τις δημιουργεί και να τις χρηματοδοτεί».

«Έχουμε επαναβεβαιώσει ότι η Αμερική ανήκει στον αμερικανικό λαό και ενθαρρύνω όλες τις χώρες να λάβουν τη δική τους θέση για την υπεράσπιση των πολιτών τους», προσθέτει.

«Πρέπει να το κάνετε αυτό γιατί το βλέπω, δεν αναφέρω ονόματα, το βλέπω και θα μπορούσα να καλέσω τον καθένα από αυτούς.

Ο Τραμπ στράφηκε στη συνέχεια συγκεκριμένα προς την Ευρώπη και είπε ότι βρίσκεται σε «σοβαρή δυσχέρεια».

Από την αρχή της δεύτερης θητείας του, η διοίκηση Τραμπ έχει εντείνει την αντιμεταναστευτική πολιτική τοι, περιορίζοντας την πρόσβαση σε ορισμένες κατηγορίες βίζας ή επιταχύνοντας τις απελάσεις, κυρίως μέσω της ICE.

Η Ουάσιγκτον έχει επίσης επαναφέρει απαγορεύσεις εισόδου για υπηκόους διαφόρων χωρών που θεωρούνται υψηλού κινδύνου και έχει ξεκινήσει εκτεταμένες επιχειρήσεις συλλήψεων.

Στην Ευρώπη, αρκετοί αξιωματούχοι και αναλυτές κατηγορούν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι διεξάγει έναν πραγματικό «πολιτισμικό πόλεμο», στηρίζοντας τα δεξιά λαϊκιστικά κόμματα και επιχειρώντας να επηρεάσει τον ευρωπαϊκό διάλογο, παρουσιάζοντας τη μετανάστευση κυρίως ως απειλή για την ταυτότητα.