Έγινε τίποτα στη Γλυφάδα με τις βροχές; Για τον πρωθυπουργό μάλλον όχι...

«Εβδομαδιαία ανασκόπηση» έχει χαρακτηρίσει το κείμενο που συνηθίζει να ανεβάζει στα social media ο πρωθυπουργός κάθε Κυριακή. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στα πεπραγμένα της εβδομάδας που πέρασε κάνοντας τα σχετικά σχόλια. Όλα καλά μέχρι εδώ.

Βέβαια, κάποιοι κακοπροαίρετοι θα έλεγαν πως αναφέρεται αποκλειστικά σε θέματα στα οποία μπορεί να διαφημίσει το όποιο κυβερνητικό έργο. Αλλά είπαμε, κάποιοι κακοπροαίρετοι όχι εμείς.

Περιμέναμε, λοιπόν, να διαβάσουμε και το σημερινό μήνυμα του κ. Μητσοτάκη έπειτα από μία εβδομάδα πραγματικά γεμάτη γεγονότα και εξελίξεις τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και εντός συνόρων.

Διαβάσαμε για το Ευρωπαϊκό συμβούλιο, για τη Γροιλανδία, για τη Γάζα, για τη Μ. Ανατολή. Ευλόγησε τα «κυβερνητικά γένια» για το πλάνο με τις 30 μεταρρυθμίσεις, και άλλα πολλά. Κάπου εκεί, προς το τέλος περιμέναμε να διαβάσουμε δυο κουβέντες, έστω μία αναφορά για τα όσα τραγικά έγιναν τις προηγούμενες ημέρες κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκατοντάδες περιουσίες καταστράφηκαν, πολυδιαφημισμένες περιοχές της Αττικής, όπως η Γλυφάδα, έμοιαζαν με βομβαρδισμένο τοπίο. Οι φωνές για ανύπαρκτα προληπτικά έργα και απουσία σχεδίου δράσης, τόσο από το κεντρικό κράτος όσο και από την Περιφέρεια και τους Δήμους (που ελέγχονται από το ίδιο κόμμα) δυναμώνουν συνεχώς. Αλλά προφανώς δεν φτάνουν στα αυτιά του κ. Μητσοτάκη.

Άλλωστε κάποια στιγμή θα ειπωθεί η μαγική λέξη «αποζημίωση» και όλα θα μπουν κάτω από το χαλάκι. Ό,τι παραδοσιακά γίνεται σε αυτή τη χώρα, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, για να είμαστε δίκαιοι. Κατά τα άλλα, μια απλή Κυριακή...