Ελλάδα - Τουρκία: Ποιος θα μας σώσει από τους πανηγυρτζήδες των πρωινάδικων;

Δεν ξέρουμε αν το έχετε μάθει, αλλά η Εθνική ομάδα μπάσκετ έχει φτάσει στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ. Επίσης θα παίξει απόψε με την Τουρκία, για μία θέση στον τελικό. Μέχρι εδώ όλα καλά.

«Καλά» αρκεί να μην ανοίξει κανείς την τηλεόραση γιατί, αυτά που θα δει από τις πρωινές εκπομπές των καναλιών, τότε θα φτάσει σε σημείο να μην θέλει καν να δει το παιχνίδι.

Οι γνωστοί... πανηγυριτζήδες, που όπου δουν δημοσιότητα κολλάνε πάνω σπάζοντας το κοντέρ της γραφικότητας και της γελοιότητας, είναι εδώ και δίνουν το δικό τους σόου.

Το τι έχουμε δει και τι έχουμε ακούσει από το πρωί της Παρασκευής, δεν λέγεται. Από «αστεία» (χα χα γελάσαμε) βιντεάκια με τη Σερτάμπ ή τον Δημήτρη Ιωακειμίδη ως Κολοκοτρώνη, απο την ταινία «Παπαφλέσσας» μέχρι τη φωνή του Γιώργου Χελάκη να μιλάει για το πειρατικό.

Εντάξει, το ότι το «πειρατικό» έμεινε στην ιστορία από τις μεταδόσεις του ποδοσφαίρου, λίγη σημασία έχει. Εθνική και φουστανέλα να είναι και ό,τι να ναι. Όλα στο μπλέντερ.

Άλλοι πάλι, θυμούνται τον άθλο του 1987. Έχοντας αποκλείσει τους αθλητικούς συντάκτες από τα... πάνελ του, πιθανότατα να μην γνωρίζουν πως από το 1987 μεσολάβησε άλλο ένα χρυσό σε Ευρωμπάσκετ (2005). Μην μιλήσουμε άλλωστε για το γεγονός πως έχουμε ξαναπαίξει από τότε τελικό ή η Εθνική έχει πάρει και πάλι μετάλλιο. Όχι! Δεν πουλάει.

Όλοι θέλουμε η Εθνική να πετύχει, όποιον στόχο έχει θέσει. Επίσης, αυτό που θέλουμε είναι ένα γενικό MUTE σε όλους εκείνους τους άσχετους με τη μάσκα του «τα ξέρω όλα, μιλάω για όλα».

ΥΓ: Είναι τυχαίο πως ελάχιστοι συντάκτες μπάσκετ έχουν «βγει» να μιλήσουν; Ποιος σνομπάρει ποιον;