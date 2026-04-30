Ένας 89χρονος «πιστολέρο» έφερε την τέλεια καταιγίδα δίπλα από τη ΓΑΔΑ

Κάθε χρόνο μπαίνουν στη σχολή Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας (με μικρές διαφορές κάθε χρόνο - η παρούσα επισήμανση αφορά το 2026), 83 και 900 εισακτέοι αντίστοιχα. Παράλληλα, οι προσλήψεις Ειδικών Φρουρών είναι αρκετές τα τελευταία χρόνια, με κερασάκι στην τούρτα την προκήρυξη της Δικαστικής Αστυνομίας που αφορούσε 500 προσλήψεις.

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως η μεγαλύτερη απορρόφηση όλων αυτών των «νέων» αστυνομικών - κυρίως από τις προκηρύξεις- έγινε στην Αθήνα. Σίγουρα μια πόλη που αριθμεί 3.000.000 κατοίκους (και άλλους τόσους τουρίστες) έχει ανάγκη από αστυνομικούς, όμως το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς αυτό.

Το πρόσφατο -αδιανόητο- συμβάν με τον 89χρονο που ανέδειξε τις γιγάντιες τρύπες ασφαλείας που υπάρχουν τόσο στην πόλη γενικότερα, όσο και στα δημόσια κτίρια της ειδικότερα, είναι ανησυχητικό. Το πρόβλημα έγκειται όμως στη βάση. Στη μια χούφτα ανώτατων αξιωματικών και διοικητών της αστυνομίας, που αδυνατούν να εφαρμόσουν τα σωστά μέτρα και να κάνουν όσο το δυνατόν καλύτερη την αφομοίωση όλων αυτών των προσλήψεων. Είναι βέβαιο πως επικρατεί αναβρασμός στην ΕΛΑΣ αυτή τη στιγμή, αλλά ένας από τους βασικούς λόγους είναι διότι δεν έχουν σε ποιον να επιρρίψουν την ευθύνη. Αν ήταν εκείνη τη στιγμή δύο Ειδικοί Φρουροί με όχημα, εκτελούσαν την υπηρεσία τους ακριβώς έξω από το Πρωτοδικείο (πρώην Ειρηνοδικείο) της Λουκάρεως, τότε να είστε βέβαιοι ότι τη στιγμή που διαβάζετε αυτές τις λέξεις, αυτοί οι δύο θα πέρναγαν από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, θα απολογούνταν και πιθανώς θα είχαν κυρώσεις. Θα ακολουθείτο δηλαδή ακριβώς το ίδιο μοτίβο με τα Τέμπη, η προσπάθεια να μετατραπεί όλη η υπόθεση σε «ατομικό λάθος». Όμως το λάθος δεν είναι ατομικό σε καμία από τις δύο περιπτώσεις.

Και γιατί άραγε αναφέρω μόνο τους Ειδικούς Φρουρούς; Μα γιατί, εκείνοι είναι που στελεχώνουν την πλειοψηφία των καθημερινών οχημάτων και των σταθερών φυλάξεων στην πόλη. Η προσπάθεια να γίνουν τα δικαστήρια πιο λειτουργικά και ασφαλή έγινε με την προκήρυξη της Δικαστικής Αστυνομίας. Ένα σώμα … αμφιλεγόμενο καθώς με όποιο δικαστικό έχω μιλήσει, μου μιλά για ένα ανύπαρκτο σώμα, που περισσότερα προβλήματα έφερε παρά έλυσε.

Έτσι, το βάρος και την ευθύνη των μεταγωγών τις έχουν και πάλι οι αστυνομικοί (εκτός Δικαστικής Αστυνομίας) οι οποίοι καλούνται καθημερινά να ανταπεξέλθουν υποστελεχωμένοι, σε υπηρεσίες που αγγίζουν τις 12 ώρες, φυλάσσοντας περισσότερους κρατούμενους από όσους αντέχουν.

Αν ένας από αυτούς τους κρατούμενους δραπετεύσει (που συμβαίνει συχνά) τότε ποιος φταίει πραγματικά; Φταίει ο αστυνομικός που ορίστηκε υπεύθυνος για 3 (για παράδειγμα) κρατούμενους, ενώ είναι φύσει αδύνατον να τους φυλάξει; Φταίει η Δικαστική Αστυνομία που δε συνδράμει όσο θα έπρεπε στην ασφάλεια των Δικαστηρίων; Ή μήπως φταίνε όσοι παίρνουν καθημερινά τις αποφάσεις για όλους αυτούς; Μήπως φταίνε ακόμη περισσότερο αυτοί που διαβάζουν τις αναφορές που κάνουν οι αστυνομικοί, τονίζοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης;

Μήπως τα κενά ασφαλείας των Δημόσιων κτιρίων είναι τόσα πολλά γιατί έχει αποσπαστεί δυσανάλογα μεγάλος αριθμός αστυνομικών στη φύλαξη δημοσίων προσώπων, την ώρα που οι μεταγωγές είναι υποστελεχωμένες; Και φέρνω ως παράδειγμα τις μεταγωγές λόγω του δικαστικού πλαισίου, γιατί πολύ εύκολα μπορούμε να φέρουμε ως παράδειγμα τις περιπολίες των οχημάτων κτλπ κτλπ...

Η ασφάλεια των Δικαστηρίων είναι ένα θέμα που έχουν εγείρει αρκετές φόρες τόσο οι δικαστικοί όσο και οι αστυνομικοί. Όμως κανείς δεν έχει λάβει μέτρα. Άραγε, χρειαζόταν ο 89χρονος για να μάθουμε από τα λάθη μας ή... δεν ήρθε η ώρα ούτε με αυτόν;