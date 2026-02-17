Ένας θάνατος και μερικές φωτογραφίες μας... θύμισαν (ευτυχώς) και την «άλλη Ελλάδα»!

Σε ένα Κοινοβούλιο ερμητικά άδειο, ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου... λογομαχούν με λέξεις και φράσεις που προφανώς δεν τιμούν ούτε τους ίδιους, ούτε πολύ περισσότερο αυτό που υπηρετούν. Αυτό το... ακραίο σκηνικό ήταν που μονοπωλούν την επικαιρότητα τις προηγούμενες μέρες και παράλληλα τα βίντεο που κυκλοφορούσαν, εξηγούσαν με τον καλύτερο τρόπο γιατί κυρίως ο νέος κόσμος απεχθάνεται την πολιτική. Και ξαφνικά δύο γεγονότα που... σόκαραν, ήρθαν να αλλάξουν την ατζέντα και να μας δείξουν πως τα παραπάνω είναι μικρά και ελάχιστα.

Η Κυριακή βρήκε όλη την Ελλάδα να παρακολουθεί με δέος τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο κι αφορούν τις στιγμές που προηγήθηκαν από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων (Κομουνιστών στην συντριπτική πλειοψηφία τους) στην Καισαριανή από τους Ναζί.

Φωτογραφίες γροθιά στο στομάχι. Κι αν οι Κινέζοι ισχυρίζονται πως η μια αξίζει χίλιες λέξεις, τότε αυτές που είδαν το φως της δημοσιότητας αξίζουν χιλιάδες λέξεις.

Τι χιλιάδες; Εκατομμύρια και βάλε. Μια ολόκληρη ιστορία. Την ιστορία αυτής της χώρας που μικρή και ανίσχυρη, τα έβαλε με τον κατακτητή. Πόνεσε και πείνασε. Μάτωσε και μέτρησε απώλειες. Αλλά τα κατάφερε. Βγήκε αλώβητη και με το κεφάλι ψηλά.

Διαβάστε ακόμα: «Ανοιχτός για διάλογο με τις ελληνικές αρχές»: Ο συλλέκτης των φωτογραφιών της Καισαριανής μιλάει στο Reader

Σαν τους ήρωες των φωτογραφιών που με το κεφάλι ψηλά οδηγήθηκαν προς τον θάνατο, αντιμετωπίζοντας τον με γενναιότητα, αλλά και περιφρόνηση. Γιατί ήξεραν πως έκαναν το χρέος τους ως πατριώτες. Ήξεραν πως είπαν το δικό τους μεγάλο «όχι» απέναντι σε κατακτητές, αλλά δωσίλογους.

Το πως αντέδρασε όλη η χώρα βλέποντας αυτές τις εικόνες είναι συγκλονιστικό. Ακόμη και αυτά τα... φαντάσματα του παρελθόντος, που είναι κρυμμένα στο σκοτάδι, είχαν την δική τους αντίδραση σπάζοντας τις πλάκες στον ιερό χώρο της Καισαριανής.

Δείχνοντας πως η μάχη απέναντι στον φασισμό είναι διαρκής και παράλληλα πως η κουκούλα παραμένει... ζωντανή και επικίνδυνη και στα δικά μας χρόνια. Όμως εδώ αξίζει να σταθούμε όχι στη θλιβερή μειοψηφία, αλλά στην μεγάλη πλειοψηφία που είδε με περηφάνια, αλλά και δέος εκείνους τους ήρωες. Την πλειοψηφία που... πάγωσε σαν θυμήθηκε τις θηριωδίες της εποχής, αλλά και που υποκλίθηκε σε εκείνους τους ανώνυμους που έδωσαν την ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας.

Ο κόσμος που έσπευσε στα social media να δείξει σεβασμό και δέος σ' αυτούς που είδαν τον θάνατο κατάματα με πρωτοφανή αξιοπρέπεια!

Μια μέρα μετά ένα δεύτερο, όχι ευχάριστο γεγονός, ήρθε να επιβεβαιώσει ότι υπάρχει και η άλλη Ελλάδα. Της περηφάνιας. Όχι της μιζέριας, της μικροπολιτικής και της γελοιότητας. Ένας θάνατος. Η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, έφυγε πλήρης ημερών!

Αυτή η μεγάλη Ελληνίδα, που μέχρι το τέλος της διακρίθηκε για την διαύγεια του πνεύματός της. Ένας φάρος πολιτισμού, μόρφωσης, γνώσης. Η πρέσβειρα της «άλλης Ελλάδας» της μεγάλης και της σπουδαίας. Πέρασε στην «αθανασία» και πάντα θα αποτελεί μέσα από το τεράστιο έργο της, σημείο αναφοράς. Μια χαρμολύπη μας κυρίευσε τα τελευταία 24ωρα.

Δυο γεγονότα που ήταν... βάρος στην ψυχή, αλλά παράλληλα μας θύμισε και αυτή την Ελλάδα της περηφάνιας, του ηρωισμού, της γνώσης. Η μνήμη παραμένει ισχυρή για όλους τους...