Πρόκειται για μια ανακάλυψη που δεν έχει πρόσφατο ιστορικό προηγούμενο. Οι φωτογραφίες των 200 αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης που προδόθηκαν από τους δωσίλογους και εκτελέστηκαν από τους Ναζί φέρνουν στην επικαιρότητα ένα κομμάτι της ιστορικής μας μνήμης. Ταυτόχρονα, μας υπενθυμίζουν τον ηρωισμό και την αυτοθυσία εκείνων που πάλεψαν για την ελευθερία της χώρας ενάντια στους Γερμανούς κατακτητές και τους Έλληνες συνεργάτες τους.

Ο εκπρόσωπος της Crains Militaria, της ομάδας που ασχολείται με ντοκουμέντα από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και ανήρτησε το υλικό προς πώληση τονίζει σε δήλωσή του πως αποφάσισε να διακόψει τη δημοπρασία. «Αντιλαμβάνομαι πως αυτές οι φωτογραφίες είναι ευαίσθητης ιστορικής φύσης και είμαι βαθύτατα σοκαρισμένος από τη βεβήλωση του μνημείου της Καισαριανής» σημειώνει ο ίδιος.

Το ενδιαφέρον που υπήρξε γύρω από το υλικό εκτόξευσε την τιμή των φωτογραφιών στην πλατφόρμα και όπως υπογραμμίζει στη δήλωσή του υπήρξε προσέγγιση από πολλούς ιδιωτικούς συλλέκτες. Ταυτόχρονα όμως, ζητάει την αναγνώριση και τον σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων που έχει η ομάδα για τις φωτογραφίες της Καισαριανής.

«Θέλω να τονίσω πως δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση ως προς την πώληση ακόμη και παραμένω ανοιχτός σε διάλογο με τις ελληνικές αρχές για το μέλλον του υλικού» αναφέρει στη δήλωσή του. Αξίζει να σημειώσουμε πως σε ερώτηση για το πώς ήρθαν στην κατοχή του οι φωτογραφίες των ηρώων της Καισαριανής δεν δίνει απάντηση. Αναφέρεται όμως στη χρήση AI για την αφαίρεση του υδατογραφήματος που αλλοιώνει τα πρόσωπα των ανθρώπων και δημιουργεί αχρείαστες συζητήσεις γύρω από την αυθεντικότητα του υλικού.

Σε κάθε περίπτωση και χωρίς να υπάρχει απόλυτη σαφήνεια για την προέλευση ή την αυθεντικότητα των φωτογραφιών, το υλικό αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση πως η ελευθερία στην Ελλάδα πληρώθηκε με το αίμα αγωνιστών που έμειναν αλύγιστοι μπροστά στο σκοτάδι του φασισμού.