Για τον Ζαφείρη Μελά οι γυναίκες πρέπει να κάνουν τις χαζούλες

Η Ιουλία Καλλιμάνη απάντησε «Εμένα βρήκες βρε μα@@@» την ώρα που θαμώνας στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδούσε της απυήθυνε μαντινάδα που ξεχείλιζε από χυδαιότητα. Ο λαϊκός τραγουδιστής Ζαφείρης Μελάς, σχολίασε σήμερα το περιστατικό με το αφήγημα του «ο πελάτης έχει πάντα δίκιο».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο «Πρωινό», του ANT1 ο Ζαφείρης Μελάς δήλωσε: «Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Εκείνη την ώρα το μαγαζί πουλάει φως, ήχο και ουίσκι. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος μπορεί να μην ήταν καλά και να είπε κάτι που δεν έπρεπε να πει.

Δεν νομίζω ότι η Ιουλία έπρεπε να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Έπρεπε να κάνει τη χαζούλα και να τελείωνε εκεί. Θα μπορούσε να γίνει μεγαλύτερη ζημιά. Πριν χρόνια κάποιος έβρισε την οικογένειά μου και του κοπάνησα το μικρόφωνο στο κεφάλι», είπε ο Ζαφείρης Μελάς.

Η απάντηση του τραγουδιστή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί προβληματική από πολλές απόψεις, ειδικά την ώρα που οι γυναίκες κάνουν καθημερινό αγώνα για να καταπολεμήσουν τον σεξισμό και να διεκδικήσουν τα αυτονόητα.

Αρχικά η Ιουλία Καλλιμάνη και ο κάθε καλλιτέχνης που τραγουδά σε νυχτερινό κέντρο αν και μοιράζει απλόχερα διασκέδαση στους θαμώνες, εξακολουθεί να εργάζεται και η «μαντινάδα του θαμώνα» πρέπει να μεταφραστεί ως παρενόχληση εν ώρα εργασίας και όχι ως «ο πελάτης έχει πάντα δίκιο».

Η αντίληψη ότι στα μπουζούκια και σε κάθε χώρο ψυχαγωγίας, έχει το δικαίωμα ο καθένας να πράττει όπως νιώθει, είναι λανθασμένη καθώς σε όλους τους εργασιακούς χώρους υπάρχουν άγραφοι νόμοι και κανόνες συμπεριφοράς - από τα μπουζούκια μέχρι μια εταιρία και ο κάθε μουσικός (Ζαφείρης Μελάς) οφείλει να γνωρίζει για αυτούς τους κανόνες.

Εκτός από την αλληλεγγύη μεταξύ συναδέλφων, η οποία απουσίαζε από το σχόλιο του κυρίου Μελά, το επόμενο μεμπτό σημείο της συνέντευξης είναι το «έπρεπε να κάνει τη χαζούλα».

Μια γυναίκα που δεν είναι χαζούλα, σίγουρα δεν πρέπει να την κάνει. Η κοινωνία που ήθελε χαζούλες και γατούλες, δεν υπάρχει πια - ή έστω προσπαθούμε αρκετοί για να μην υπάρχει.

Η πρόθεση του Ζαφείρη Μελά φαίνεται θετική καθώς στο σχόλιο του συμπληρώνει ότι «θα μπορούσε να γίνει μεγαλύτερη ζημιά», και ίσως αυτό να αποτελεί επίσης πρόβλημα.

Είναι απογοητευτικό μια καλή πρόθεση να συνοδεύεται από απαρχαιωμένες απόψεις. Και αν λοιπόν, δεν θέλουμε επεισόδια και «φασαρίες» σε ένα μαγαζί, οφείλει το ίδιο το μαγαζί και οι συνάδελφοι να στρέψουν τα βλέμματα στον προβληματικό θαμώνα και όχι στον αποδέκτη μιας χυδαίας συμπεριφοράς.

Η παρενόχληση της Ιουλίας Καλλιμάνη και η αγανάκτηση της (μας)

Υπενθυμίζεται ότι, ένας από τους παρευρισκόμενους αποφάσισε να απευθυνθεί στην Ιουλία Καλλιμάνη (13/10) με μια μαντινάδα που ξεχείλιζε από χυδαιότητα και σεξιστικό ύφος.

Η τραγουδίστρια, ωστόσο, δεν έμεινε σιωπηλή. Με την ίδια ευθύτητα και χωρίς να χάσει στιγμή, του απάντησε στο ίδιο ύφος, βάζοντας τον στη θέση του.

«Εμένα βρε μαλ… βρήκες τώρα; Βρε δε γαμ… λέω εγώ από κ… Μόνο από εκεί μπορείς, εγώ τουλάχιστον έχω κι άλλη δίοδο.

Έλα, άντε. Εμένα βρήκε; Τι μαλ… είσαι. Τώρα πήγαινε στο Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια», του είπε η Ιουλία Καλλιμάνη.

Η στιχομυθία τους, γεμάτη αιχμές και ένταση, κατέληξε σε μια ατάκα της Καλλιμάνη που προκάλεσε γέλια αλλά και αμηχανία στο κοινό.

Tο σχετικό βίντεο προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast, όπου σχολιάστηκε εκτενώς, με πολλούς να τονίζουν πως η τραγουδίστρια απέδειξε ότι δεν αφήνει καμία προσβολή αναπάντητη.