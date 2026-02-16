Γιατί δεν χορεύετε ρε;

Διάβασα τις προάλλες ένα άρθρο γνώμης της Λίας Παππά, που δεν συγκινήθηκε ιδιαίτερα από το Ferto του Ακύλα. Εγώ όταν άκουσα τη σύνθεση που θα μας εκπροσωπήσει στην φετινή Eurovision, χαμογέλασα.

Είναι ένα pop-dance κομμάτι, που θυμίζει τη happy house των Vengaboys, εμένα μου έφερε στο μυαλό και τους θρυλικούς Aqua, αν έγραφαν μουσική όχι στη Σκανδιναβία, αλλά σε κάποια μεγαλούπολη που βρέχετται από τη Μεσόγειο.

Το Ferto για μένα εκπροσωπεί μια αξία που έχει υποτιμηθεί στις μέρες μας: την συνειδητή ελαφρότητα. Ο Ακύλας θέλει να μας κάνει να περάσουμε καλά με ένα «ανεβαστικό» ποπ τραγούδι, δεν σκοπεύει να δημιουργήσει μια μουσική πρόταση που θα κάνει τα πνεύματα του Ξυλούρη και τον Τζόν Λένον να χορέψουν πεντοζάλη πάνω από τα κεφάλια μας. Έχει πλάκα.

Καμιά φορά και αυτό, αρκεί.

Αυτή την ελαφρότητα του Ακύλα νοστάλγησα όταν βρέθηκα καλεσμένος σε πάρτι μαζί με φίλους και γνωστούς δημοσιογράφους και πολλούς ακόμα θαμώνες που δεν έχουν καμια σχέση με άρθρα, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. To δίδυμο των djs έκανε τίμιες προσπάθειες να δημιουργήσει κλίμα για χορό, ακροβατώντας μουσικά ανάμεσα στα '90s, το Σήμερα και τη δεκαετία του 2000. Οι περισσότεροι θαμώνες όμως κινούνταν βαριεστημένα και επαναλαμβανόμενα, σαν gifs με σάρκα και οστά. Η πλειοψηφία όσων βρίσκονταν στο πάρτι έκανε κάτι πολύ συγκεκριμένο (ή δεν έκανε): Δεν χόρευε.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που βρισκόμουν σε πάρτι που κανείς σχεδόν δεν κουνούσε τα χέρια, το κεφάλι, τον πισινό του και όσοι τολμούσαν να το κάνουν, συγκέντρωναν αμέσως βλέμματα κυνικά, ή ειρωνικά. Και δεν ήταν το μοναδικό πάρτι εκεί έξω που είδα να ζορίζεται να «ζεστάνει» το κοινό του.

Τα αριθμητικά δεδομένα ζωγραφίζουν μια σκοτεινή εικόνα. Το περιοδικό Monocle μας αποκαλύπτει ότι στην Βρετανία έχουν κλείσει τουλάχιστον 400 clubs μέσα σε πέντε χρόνια, ενώ σε σχετική του έρευνα, το πιο «νηφάλιο» γκρουπ θαμώνων, αυτοί που πίνουν από ένα ως κανένα ποτό, έχουν ηλικία από 18 ως 24.

Το τηλεοπτικό μαγκαζίνο The Social λέει πως υπάρχει πλέον μια κοινωνική ομάδα θαμώνων που «απλά κάθονται όρθιοι και τσεκάρουν κινητό». Τι φταιεί για όλα αυτα;

Cringe και κατασκευασμένες εικόνες

Έχω μπει στα δεύτερα «άντα», αλλά εκείνα τα μπαρ με τις πινακίδες «αφήστε τα κινητά σας έξω και μιλήστε μεταξύ σας» μου φαίνονται κι εμένα cringe, με κάνουν να θέλω να μπω και να σκρολάρω μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Την ίδια στιγμή όμως τα σέβομα αυτά τα μπαρ, γιατί προσπαθούν, να λύσουν προβλήματα όπως το ατέλειωτο σκρολάρισμα αντί της κοινωνικοποίησης και του curated self image, της κατασκευασμένης εικόνας που διακινούμε στα social media και στον έξω κόσμο, για να μασκαρέψουμε την αμηχανία μας.

Την ίδια στιγμή, στον μετα-πανδημικό κόσμο, η συμμετοχή σε κοινωνικά δρώμενα υποβόσκει την απειλή του να μας δουν, να μας βιντεοσκοπήσουν σε στιγμές που δεν είναι και οι πιο κολακευτικές μας και να μας κάνουν story στο Instagram, τσάμπα θέαμα δηλαδή για εκατοντάδες ή και χιλιάδες θεατές. Η μη συμμετοχή, ή η ελεγχόμενη συμμετοχή, ξαφνικά είναι η ενδεδειγμένη λύση.

Τελικά γιατί δε χορεύετε ρε;

Το καλοκαίρι του 2005 είχα βρεθεί στην Ίο για διακοπές με τον κολλητό μου. Με τόνους ζελέ στα μαλλιά, με ένα μαύρο πουκάμισο και ένα γένι goatee σαν τον παρτενέρ της Παπαρίζου στους Antique, είχα χορέψει ζεϊμπέκικο, καταϊδρωμένος, πιωμένος και φουλ αδέξιος. Δίπλα μου ήταν ο καλύτερος μου φίλος, να χτυπάει παλαμάκια και ύστερα, διακριτικά, να με πάρει σε μια γωνιά για να ξεμεθύσω.

Αυτή είναι η δική μου απόλυτα cringe στιγμή σε πάρτι με δεύτερη εκείνη που προσπάθησα να τραγουδήσω καραόκε το Faith του Τζορτζ Μάικλ και δεν έπιασα ούτε μισή νότα. Είχα νιώσει και στα δύο εκείνα πάρτι απιστευτη «αβολίαση», αλλά σήμερα οι αναμνήσεις τους με κάνουν να γελάω δυνατά.

Τελικά, τα πάρτι είναι εξ ορισμού φεστιβάλ αμήχανων στιγμών και συνειδητής χαζομάρας, κυψέλες για χιλιάδες άτομα που ταυτίζονται έστω και λίγο με τον Ακύλα του Ferto. Δεν ξέρω αν φταίνε τα smartphones που δεν χορεύει πια ο κόσμος, δεν με πείθει αυτό σαν αιτία.

Ξέρω όμως, πως τα πάρτι ακόμα κι αν καταργηθούν, κάποιος θα νιώσει την ανάγκη να τα εφεύρει ξανά. Κάποιος με άγνοια κινδύνου και μπόλικη απενοχοποιημένη ελαφρότητα.

*Γιατί δεν χορεύετε ρε - αναφορά σε τραγούδι του The Boy