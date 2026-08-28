Η ηλικία των 40 κρύβει κάτι οδυνηρό για τους millenials

Όταν έγινα 40 ετών δεν το ομολογούσα σε κανέναν σχεδόν, αλλά ευχόμουν να πάρω δώρα, πολλά και επίσης όλη την εβδομάδα άκουγα εμμονικά το υπέροχο "That's How People Grow Up" του Morrissey. Δύο χρόνια αργότερα, αυτή η κωμική σχεδόν κρίση μέσης ηλικίας έδωσε τη θέση της σε μια νηνεμία. Ακόμα ακούω δυνατά τον Morrissey και ακόμα προσπαθώ να βαδίσω στην τροχιά των καινούριων πραγμάτων που συμβαίνουν στη ζωή μου, όπως το ό,τι έγινα πατέρας. Επιτρέπεται να μπαίνεις στη δεκαετία των σαράντα και η ζωή σου να συνεχίζει να αλλάζει με ρυθμό πολυβόλου; Και γιατί οι γονείς μας στα 40 έδειχναν ήδη πάρα πολύ «μεγάλοι»;

Κατευθείαν μου έρχεται στο νου ένα κείμενο του περιοδικου Elle, που διαπίστωνε ότι «οι μιλένιαλς αλλάζουν αυτό που ορίζεται ως μέση ηλικία» πως για τους γεννημένους από το 1981 ως το 1996, τα 40 είναι μόνο ένας ακόμα αριθμός.

Είναι άραγε έτσι;

To κείμενο της Κέιτι Μπερόν στο Elle ξεκινάει με μια αναφορά στην ηθοποιό Αν Χαθαγουέι, που υποδύθηκε την 42χρονη δασκάλα στην ταινία "The Idea of You" αν και «δεν δείχνει περισσότερο από 30-32 ετών». Η ιδέα πως η ηθοποιός είναι στην πραγματικότητα 43 ετών, προκαλεί ίσως το πιο μέτριο σοκ στην ιστορία των σοκ. Είναι μια ηθοποιός που υποδύεται ένα χαρακτήρα στην ηλικία της, αν και δείχνει αρκετά νεότερη. Υπάρχει κάποιο μυστικό μακροζωίας εδώ;

Μάλλον όχι. Όπως σωστά τονίζει η Μπερόν, οι σημερινοί άνθρωποι ηλικίας 40 ετών και πάνω δεν αντιμετωπίζουν την ηλικία τους ως μια «η ζωή εδώ τελειώνει» συνθήκη, αλλά συνεχίζουν να ανακαλύπτουν τον εαυτό τους, να παραμένουν δημιουργικοί στον τομέα εργασίας τους και συχνά, συνεχίζουν να αναζητούν το άτομο εκείνο που θα ερωτευτούν και ενδεχομένως θα κάνουν οικογένεια και θα παντρευτούν.

«Έγινα μητέρα στα 43» είναι ο τίτλος ενός άλλου, σχετικού άρθρου στους New York Times, που αποτελεί ανθολογία ιστοριών από γυναίκες οι οποίες πρώτα έχτισαν καριέρες, δοκιμάστηκαν σε σχέσεις και σε ξαφνικές αλλαγές και ύστερα έγιναν μητέρες, αποδεικνύοντας πως οι ηλικίες δεν είναι πίστες σε videogame που ανοίγουν μόνο αν πετύχεις συγκεκριμένα πράγματα.

Ο ελάχιστος χρόνος

Guardian

Η ευτυχιά ανά τις ηλικίες, έχει σχήμα U. Αυτό σημαίνει πως στα 20 σου νιώθεις πανευτυχής και όσο πλησιάζουν τα χρόνια και πας προς τα 40, αντικρύζεις τη μιζέρια (τα 47,2 έτη θεωρούνται η πιο μίζερη ηλικία σύμφωνα με την επιστήμη) και ύστερα, οδεύοντας στα 50, ξαναβρίσκεις τη χαρά. Αυτά βρίσκει η Σόφι Μπρίκμαν στο άρθρο της στον Guardian, μαζί κι ένα ακόμα πιο ανησυχητικό εύρημα, με στατιστικά από την αμερικάνικη αγορά εργασίας. Βρίσκει λοιπόν ότι οι σημερινοί σαραντάρηδες, όσο περνάνε τα χρόνια, έχουν ολοένα και λιγότερο χρόνο για τον εαυτό τους.

Αφιερώνουν άπειρες ώρες στη δουλειά, στους φίλους, στο σύντροφο τους, στους γονείς, στο σέρβις του αυτοκινήτου και σε ό,τι άλλο τους απασχολεί, αφήνοντας τον εαυτό τους στο τέλος. Τελικά ναι, είμαστε σχεδόν πανέμορφοι εξωτερικά, δεν δείχνουμε ούτε 35, αλλά μέσα μας νιώθουμε πολύ, πολύ κουρασμένοι. Μεταξύ μας, το να έχει επιζήσει από μια παγκόσμια οικονομική κρίση, μια πανδημία και μια απειλή Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου και εν μέσω όλων αυτών να έχεις διατηρήσει τη δουλειά, το σπίτι και την ψυχική σου υγεία, θέλει κόπο, δεν είναι εύκολο.

Κουρασμένοι αλλά με τέλεια μουσικά playlists

«Γεννήθηκαν το 1985, νιώθουν στην ψυχή 20, στο σώμα 80 και η playlist με τα τραγούδια τους έχει κολλήσει στα 90ς». Αυτή είναι η στάνταρ λεζάντα που γράφουν κυρίως millenials σε σχετικά post στο Instagram για να περιγράψουν τη ζωή τους, που μοιάζει με ένα σύνολο από πόρτες που κλείνουν και ανοίγουν διαρκώς και τίποτα ακόμα δεν έχει σταθεροποιηθεί, όπως όταν οι γονείς τους βρήκαν σταθερή καριέρα στα 28 και σύντροφο στα 30-32. Δεν ξέρω αν έχει νόημα, αλλά όποτε το συναντώ στο Instagram θέλω να ξυπνήσω την 20χρονη ψυχή και το 80χρονο σώμα μου και να πάω σε κάποιο πάρτι για χορό με άλλους μεσήλικες και να μας πιάσει νύστα στο πρώτο μισάωρο όλους μαζί.

Αυτοί είμαστε.

Μοιάζουμε περισσότερο με τον Μάικλ Σέρα και την Όμπρι Πλάζα εξωτερικά παρά με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τη Μαίρη Χρονοπούλου στα 70ς. Κι έχουμε γαμάτες playlists με τραγούδια και ιστορίες από dating και δουλειές που πήγαν κατά διαόλου.

Aνάψτε φωτιά και φτιάξτε κύκλο να σας πω.

Με στοιχεία από ELLE US, Guardian.