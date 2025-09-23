Και γιατί δε στέλνουμε τα ΜΑΤ στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι;

Εγώ συμφωνώ με τον πληνάδελφο Άρη Πορτοσάλτε. Τι φάση με όλα αυτά τα τσαντίρια και τον κάθε πονεμένο στο Σύνταγμα; Όλο αυτό πρέπει να τελειώσει. Άμεσα. Γρήγορα.

Δε θέλει κόπο. Θέλει τρόπο. Στέλνεις μία διμοιρία των ΜΑΤ και η φασούλα έχει τελειώσει μέσα σε τρία λεπτά το πολύ.

Μία – δύο «φυσουνιές», μία - δύο χειροβομβίδες κρότου λάμψης, κάμποσες γκλοπιές και φινίτο. Πάνε και τα τσαντίρια, πάνε και οι πονεμένοι, πάνε και οι αλληλέγγυοι που μαζεύονται εκεί κάθε τρεις και λίγο και μας ζαλίζουν με τις ευαισθησίες τους.

Καθαρίζεις τον τόπο (ξέρεις εσύ) και μετά τον παραδίδεις αγνό και αμόλυντο στους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα και αφήνουν τα ωραία λεφτουδάκια τους.

Όλα αυτά για βαθύτερο νόημα του μνημείου, για Σύνταγμα, για Δικαιοσύνη για Ίσα Δικαιώματα είναι λίγο πιο γραφικά από το ηλιοβασίλεμα στα σοκάκια της Σαντορίνης.

Εδώ η Ελλάδα πάει μπροστά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε, ούτε να μένουμε πίσω. Δε γίνεται να επιτρέψουμε σε ένα κωλοτρένο να χαλάσει την πορεία προς την ανάπτυξη.

Το μετά δεν είναι κάτι που με απασχολεί ιδιαίτερα. Θα αναλάβουν τα γνωστά μέσα πληροφόρησης της κοινής γνώμης.

Δεν υπάρχει κάτι δύσκολο σε αυτό. Εδώ κατάφεραν και έπεισαν κόσμο ότι η πυρόσφαιρα που είδε στα βίντεο δεν υπάρχει. Τον έπεισαν ότι δεν την είδε. Εδώ θα κολλήσουμε τώρα;

Θα πούμε ότι ο Πάνος Ρούτσι δε θέλει να δικαιώσει τη μνήμη του νεκρού παιδιού του. Θα πούμε ότι θέλει λεφτά. Ότι θέλει να εξαργυρώσει όλο αυτό το θέατρο με μία πολιτική θέση. Θα αφήσουμε υπονοούμενα ότι δεν αγάπησε ποτέ το παιδί του και όταν ήταν μικρό το κακομεταχειριζόταν.

Θα μας κοστίσει λίγο παραπάνω αλλά δεν πειράζει. Θα γεμίσουμε τις αναρτήσεις στα social media με σχόλια για τις πραγματικές προθέσεις του Πάνου Ρούτσι που - ας το θυμίσουμε και αυτό – δεν είναι Έλληνας άρα δεν μπορεί να θέλει το καλό της χώρας όπως το θέλουμε εμείς.

Θα πούμε ότι ο Πάνος Ρούτσι έχει περίεργες διασυνδέσεις με τους τσάμηδες και με τον Έντι Ράμα. Αν το διαψεύσουν θα τους διαψεύσουμε που το διαψεύδουν.

Και αν υπάρχουν βίντεο πολιτών που θα δείχνουν βία, εμείς θα πούμε πως οι αστυνομικοί προκλήθηκαν. Εν ανάγκη θα φτιάξουμε εκεί ένα βίντεο που δε θα δείχνει τίποτα το ιδιαίτερο αλλά θα λέμε «να, ορίστε! Βλέπετε πως ξεκίνησαν όλα»; Και θα υπάρχουν πάντα οι πρόθυμοι που θα μας πιστέψουν. Εδώ πίστεψαν ότι έπρεπε να μπαζωθούν τα Τέμπη από το δεύτερο 24ωρο για να μπορούν να πατήσουν οι γερανοί.

Αν χρειαστεί θα ζητήσουμε και πραγματογνωμοσύνες για το τι πραγματικά έγινε. Θα απορρίψουμε αυτές που δε βολεύουν, θα κρατήσουμε όσες βολεύουν και στο τέλος θα υιοθετήσουμε αυτή που κάποιος θα καταθέσει αυτοβούλως και θα την έχει συντάξει με δική του πρωτοβουλία.

Και να σας πω την αλήθεια; Εγώ θα το πήγαινα και ένα βήμα πιο μακριά. Να συλληφθεί ο Πάνος Ρούτσι και να μεταφερθεί στη φυλακή. Την κατηγορία θα τη βρούμε. Σιγά το δύσκολο.

Αν θέλει να συνεχίσει να κάνει απεργία πείνας να την κάνει εκεί. Και ας πεθάνει στην τελική. Στα βουβά, όμως.

Και αν αντιδράσει κανείς Επίτροπος ή κανένας Εισαγγελέας από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πούμε ότι τον έβαλε η Μαρία Καρυστιανού να τα κάνει όλα αυτά.

Και εντάξει... Όλοι ξέρουμε ποια είναι και τι θέλει να κάνει η Καρυστιανού δε χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι η γυναίκα που έχασε την κόρη της αλλά δεν έχει κυβερνητικό πρόγραμμα και δε μας λέει πώς θα μειώσει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Άσε. Την ξέρουμε. Τη μάθαμε πια.

υγ1: Μου είπαν να μη γράψω το συγκεκριμένο άρθρο για να μη τους... βάλω ιδέες.

υγ2: Είπα ότι θα το γράψω γιατί την ιδέα την έχουν ήδη. Το σωστό timing ψάχνουν.

υγ3: Ο Αισχύλος είχε πει ότι «η αλαζονεία σε πλήρη άνθιση παράγει έναν καρπό. Ο θερισμός του είναι γεμάτος κλάμα».