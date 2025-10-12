Και γιατί δεν φτιάχνουμε ένα νέο σώμα με αστυνόμους - τσολιάδες;

«Η κυβέρνηση αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας» ανέφερε ξεκάθαρα ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του το πρωί της Κυριακής, κάνοντας επίσημο όλο το «σκάψιμο» που έχει αρχίσει εδώ και ημέρες με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, μπροστά από τη Βουλή.

Θυμίζουμε πως πριν από 20 μέρες ο Άρης Πορτοσάλτε είχε πει στην τηλεόραση ««Το έκανε τσαντίρι ο κάθε πονεμένος» για το μνημείο. Το σύνθημα δόθηκε και έκτοτε ακούστηκαν και άλλες «φωνές» αναφορικά με την εικόνα στο κέντρο της Αθήνας.

Ε, την Κυριακή, κι αφού αυτό πλέον είχε αρχίσει να ακούγεται, φρόντισε να το κάνει... επίσημο προαναγγέλλοντας νομοθετική ρύθμιση. Άλλωστε όταν κάτι το λένε πολλοί και δημόσια αποκτά μια «κανονικότητα». Γνωστά είναι αυτά.

Βέβαια, για να μην υπάρξουν και παρεξηγήσεις υπήρξαν και διαρροές από την κυβέρνηση πως τα μέτρα τάξης παραμένουν αρμοδιότητα της ΕΛΑΣ. Το Άμυνας θα έχει την αρμοδιότητα προστασίας του μνημείου. Αρα τον δρόμο θα τον φυλάει η αστυνομία, το μνημείο ο στρατός και όλους μαζί -μαντέψτε- τα ΜΑΤ!

Μην τσακωθούν και μεταξύ τους οι ένστολοι για το ποιος έχει δικαιοδοσία στο αποφασίζουμε και διατάζουμε.

Εμείς πάντως σκεφτήκαμε κάτι καλύτερο που θα προσπερνούσε τις όποιες συγκρούσεις ευθυνών.

Αστυνόμοι με φουστανέλες!

Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα νέο σώμα, ένα νέο τμήμα, στην αστυνομία. Με αστυνόμους - τσολιάδες. Που θα έχουν την ευθύνη για τη φύλαξη του ευρύτερου χώρου και παράλληλα δεν θα χαλούσαν και την τουριστική εικόνα. Άσε που θα μπορούσαν να φωτογραφίζονται μαζί τους και οι τουρίστες. Θα ήταν όλο αυτό μια ατραξιόν.

Ας το σκεφτούν εκεί στο υπουργείο ΠροΠο. Άλλωστε με τόσες νέες ομάδες που έχουν προαναγγείλει πως θα δημιουργήσουν τα τελευταία χρόνια, μία ακόμη δεν πειράζει. Εδώ κάναμε τους αστυνόμους ως και φωτογράφους, για τις ταυτότητες... Τώρα αν θα έχει την τύχη της... πανεπιστημιακής αστυνομίας ή της αστυνομίας Ρομά, δεν γνωρίζουμε, υπάρχουν πιο αρμόδιοι.

Για να σοβαρευτούμε πάντως, είναι αστείο η κάθε κυβέρνηση να θεωρεί πως οι Ένοπλες Δυνάμεις (ή) και τα σώματα Ασφαλείας είναι παιχνιδάκι τους. Και να τις χρησιμοποιούν στα εκάστοτε πολιτικά παιχνίδια.

Και για κλείσιμο ένα παλιό τραγουδάκι που ακούγαμε στα 90s και μας ήρθε στο μυαλό έτσι ξαφνικά...