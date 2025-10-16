Καραμανλής και Σαμαράς έχουν... κοινό στόχο, αλλά τους αντιμετωπίζουν διαφορετικά

Tα κοινά ανάμεσα στον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά, είναι προφανή.

Αμφότεροι υπήρχαν πρώην Πρωθυπουργοί, καθώς και πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης και οι δυο δεν έχουν τις καλύτερες των σχέσεων με το Μέγαρο Μαξίμου και συγκεκριμένα τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Για την ακρίβεια οι σχέσεις του Πρωθυπουργού με τον Αντώνη Σαμαρά είναι «μη σχέσεις», ενώ λίγο πιο τυπικό είναι το status Μητσοτάκη – Καραμανλή, καθώς δεν λείπει η χειραψία, έστω και ψυχρή, όταν συναντιούνται σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων κλπ.

Ως εκεί όμως, καθώς τα... βέλη που ρίχνουν «κάθε τρεις και λίγο» οι πρώην στον νυν μόνο απαρατήρητα δεν μπορούν να περάσουν. Για τον Αντώνη Σαμαρά τα πράγματα είναι γνωστά. Διεγράφη από τη Νέα Δημοκρατία και για τους έχοντες το γενικό πρόσταγμα στο κόμμα αποτελεί ένα ανεπιθύμητο πρόσωπο. Αλλωστε ο ίδιος ετοιμάζεται να φτιάξει ένα νέο κόμμα (είχε προηγηθεί στο μακρινό 1993 η Πολιτική Άνοιξη), οπότε έτσι κι αλλιώς λογίζεται ως αντίπαλος.

Η «Μητσοτακική πτέρυγα» ποτέ δεν έχει συγχωρέσει στον Σαμαρά το γεγονός ότι... έριξε από την Πρωθυπουργική καρέκλα τον μπαμπά Μητσοτάκη. Οπότε ακόμη κι όταν για το «κοινό καλό» τα προβλήματα είχαν κρυφτεί κάτω από το χαλάκι, η κόντρα δεν είχε σβήσει. Γι' αυτό πλέον και με περίσσια ευκολία τα «βέλη» προς τον Σαμαρά και φανερά είναι και συνεχόμενα.

Διαβάστε επίσης: Η επίσημη επιστροφή Σαμαρά, η καυτή ατάκα Βενιζέλου για Τσίπρα και η βουλεύτρια που λιποθύμησε στα έδρανα

Οι ρίζες του Καραμανλισμού

Εντελώς διαφορετική περίπτωση αυτή του Κώστα Καραμανλή. Φάνηκε εσχάτως και με τις αντιδράσεις που προξένησε η τελευταία του τοποθέτηση στην εκδήλωση προς τιμή της Αννας Ψαρούδας Μπενάκη. Ο κ. Καραμανλής μίλησε για μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στους θεσμούς, αλλά και για μανία με την εξουσία. Η... διαρροή που υπήρξε ήταν «άλλα αντ' άλλων». Μάλλον για να... θολώσει το τοπίο. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.

Οι ρίζες του Καραμανλισμού είναι και βαθιές και γερές μέσα στη Νέα Δημοκρατία και κανείς δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον ίδιο, όπως τον Σαμαρά, έστω κι αν έχουν... κοινό στόχο. Βέβαια ούτε ο Κώστας Καραμανλής έμεινε αλώβητος. Όποιος άκουσε το πρωί της Πέμπτης (16/10) διάφορες ραδιοφωνικές εκπομπές με παραγωγούς που δεν κρύβουν τον... έρωτά τους για την Κυβέρνηση, κατάλαβαν καλά τι συνέβη.

Ο Κώστας της Ραφήνας... πέρασε από κόσκινο. Τι για χρεοκοπία του 2008 ακούσαμε, τι νταβατζήδες και Μπαϊρακτάρη θυμήθηκαν, τι την επί χρόνια αφωνία του επικαλέστηκαν. Πολλά και διάφορα. Είναι ξεκάθαρο φυσικά πως το Μαξίμου είναι... απέναντι και στον Κώστα Καραμανλή. Απλά για ευνόητους λόγους με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Συνεχίζεται με ενδιαφέρον...