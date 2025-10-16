Η απόφαση του Σαμαρά να κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά από καιρό στην ομιλία Καραμανλή στην Παλαιά Βουλή, ενώ προ εβδομάδος είχε αποφύγει να έρθει τετ α τετ με τον Μητσοτάκη, δεν πρέπει να αφήνει αμφιβολίες για τα τεκταινόμενα. Το ντουέτο τον πρώην πρωθυπουργών επανενώθηκε και αυτό συνιστά δεδομένα ένα πολιτικό μήνυμα προς τον Μητσοτάκη. Ο οποίος, αν και προσκεκλημένος, απέφυγε επιμελώς να παραστεί.

Παρών ο Σαμαράς

Για να τα λέμε όλα επίσης η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά στην ομιλία του Καραμανλή έχει και ένα ακόμα σημαντικό μήνυμα. Ο κύκλος του πένθους για τον πρώην πρωθυπουργό τελείωσε, ξανά αρχίζει ο κύκλος της ζωής και της πολιτικής. Και πλέον θεωρείται θέμα χρόνου το πότε και υπό ποιους όρους θα επιλέξει να κάνει την επόμενη παρέμβαση του.

Η παρουσία Χρυσομάλλη

Στην εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον Κώστα Καραμανλή ο Αντώνης Σαμαράς έφτασε έχοντας στο πλευρό του τον βουλευτή της Ν.Δ. στη Μεσσηνία Μίλτο Χρυσομάλλη. Ο εν λόγω είναι στενός προσωπικός και πολιτικός του φίλος, αν και μέχρι πρότινος δεν εθεωρείτο δεδομένο ότι θα ταυτίσει το πολιτικό του μέλλον με αυτό του πρώην πρωθυπουργού. Το ότι πάντως στην επανεμφάνιση του ήταν στο πλευρό του ίσως να έχει και ενδιαφέροντα μηνύματα για τη ΝΔ η οποία πρόσφατα αύξησε ξανά τις δυνάμεις της, εντάσσοντας στην κοινοβουλευτική της δύναμη τον βουλευτή Δράμας Δημήτρη Κυριαζίδη.

Οι μπηχτές Τσακαλώτου

Το ότι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος δεν θέλει να βλέπει τον Τσίπρα ούτε ζωγραφιστό το γνωρίζαμε. Το ότι πλέον βγαίνει στην τηλεόραση (ΟΝΕ) για να δηλώσει πως το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 δεν ήταν κοστολογημένο, εμένα με ξεπερνάει. «Στα οικονομικά το πρόγραμμα μας ήταν μη κοστολογημένο» είπε χαρακτηριστικά, ενώ τομεάρχης Οικονομικών στο διάστημα εκείνο ήταν η Έφη Αχτσιόγλου, σήμερα συνοδοιπόρος του στη Νέα Αριστερά. Και μετά κάποιοι μιλάνε για συμπόρευση των δυνάμεων της αντιπολίτευσης.

Ο δηκτικός Βενιζέλος

Την πιο σκληρή κριτική κατά Τσίπρα εξέφρασε χθες ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Μιλώντας στην ΕΡΤ, έσφαξε με το γάντι τον πρώην Πρωθυπουργό, λέγοντας πως «ο καθένας έχει το δικαίωμα να φιλοδοξεί, να ελπίζει και, ενδεχομένως, να φαντασιώνεται». Δεν περίμενα κάτι λιγότερο εμπνευσμένο από τον πρώην Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που όταν ο Σταύρος Θεοδωράκης δημιούργησε το Ποτάμι, δήλωσε «εύχομαι καλή επιτυχία σε κάθε τηλεοπτική εκπομπή που θέλει να γίνει κόμμα».

Προς Φλεβάρη το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που θέλουν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να πραγματοποιείται την επόμενη χρονιά και μάλλον τον Φλεβάρη. Το λέω διότι χθες ανακοινώθηκαν τα ονόματα που απαρτίζουν την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου που πολύ δύσκολα θα προλάβουν να οργανώσουν την κορυφαία κομματική εκδήλωση σε διάσημα δυο μηνών. Μέχρι τότε, οι εσωκομματικές φράξιες ακονίζουν τα μαχαίρια τους, αφού όπως λένε κάποιοι εξ αυτών «η βελόνα έχει κολλήσει».

Λιποθυμίες στη Βουλή

Τέλος καλό όλα καλά για το λιποθυμικό επεισόδιο που είχε χθες στη Βουλή λίγο πριν τα μεσάνυχτα η εισηγήτρια της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου. Η κ. Αθανασίου είχε ολοκληρώσει την ομιλία της κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το εργασιακό νομοσχέδιο όταν φέρεται να ένιωσε έντονη αδιαθεσία και λιποθύμησε. Η Βουλή διέκοψε τις εργασίες της για σήμερα στις 9 πμ, ενώ άμεσες ήταν οι αντιδράσεις τόσο της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως που ειδοποίησε αμέσως τον γιατρό της Βουλής, όσο και του κ. Τζανακόπουλου που κατέβηκε από το βήμα και έτρεξε προς τα έδρανα, όπου βρισκόταν η κυρία Αθανασίου. Περαστικά της!

Υψηλές πτήσεις στο Νότιο Αιγαίο

Οι αριθμοί δεν ψεύδονται. Αυτής της άποψης είναι και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, παρουσιάζοντας τα νούμερα της ΤτΕ για τα φετινά έσοδα της τουριστικής σεζόν. Το μήνυμα; Αφήστε τις αφίξεις και κοιτάξτε το ταμείο. Αύξηση 1,82 δισ. ευρώ το Α’ εξάμηνο, ήτοι +21,5% για το Νότιο Αιγαίο, με τη μέση δαπάνη ανά επίσκεψη επίσης αυξημένη κατά +20,1%. Καθαρή πρωτιά για το Νότιο Αιγαίο ανάμεσα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Σηκώνει ασπίδα ο Περιφερειάρχης ενάντια σε αυτούς που λένε ότι ο τουρισμός πάει από το κακό στο χειρότερο. Και όχι άδικα. Το Νότιο Αιγαίο βάζει το 25% των τουριστικών εισπράξεων της χώρας, σε μια Ευρώπη με σφιγμένα πορτοφόλια.