Καστ, τηλεθέαση και σενάριο: Πώς το κανάλι της Βουλής έγινε το Netflix των ημερών

Εκεί που άλλοτε ο κόσμος άνοιγε την τηλεόραση για να δει «Κωνσταντίνου και Ελένης», σήμερα στρώνει τραπέζι και βάζει στο YouTube την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το μεσημεριανό συνοδεύεται από μάρτυρες, εντάσεις, φωνές και βουλευτές που παίζουν τους ρόλους τους σαν να έχουν σενάριο του Φώσκολου. Η ενημέρωση περνά σε δεύτερη μοίρα και μένουμε στην «διασκέδαση».

Το καστ του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι 31 βουλευτές της επιτροπής δεν μοιάζουν με θεσμικούς εκπροσώπους αλλά με καστ τηλεοπτικής σειράς. Ο καθένας έχει τον ρόλο του: ο αυστηρός, ο ειρωνικός, ο «καλός μπάτσος», ο «κακός μπάτσος». Μόνο που εδώ δεν μιλάμε για σενάριο, αλλά για τις αγροτικές ενισχύσεις που κρίνουν το ψωμί χιλιάδων παραγωγών.

Από τους μάρτυρες, ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές»- ή όπως μάθαμε «Τζιτζής», το μόνο που μάθαμε- έχει ήδη γράψει τηλεοπτική ιστορία.

Η κατάθεσή του θύμιζε τον «Ακαλύπτο»: ένταση, φωνές, επεισόδια.

Το κοινό δεν περίμενε να μάθει ποιος φταίει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, περίμενε να δει ποιος θα σηκωθεί πρώτος από την καρέκλα. Και κάπως έτσι, η πολιτική διαδικασία μετατρέπεται σε reality show.

Από την Novartis στο ΟΠΕΚΕΠΕ: η τηλεθέαση της Δημοκρατίας

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι εξεταστικές επιτροπές γίνονται θέαμα. Σκάνδαλο Novartis, υποκλοπές: εκεί τα views έσπαγαν ρεκόρ, με δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αριθμοί είναι πιο μετριοπαθείς γιατί είναι μόνο λίγες ώρες αναρτημένα τα βίντεο στο youtube, αλλά η τάση ίδια: η Βουλή ως θέαμα, η πολιτική ως binge-watching.

Το ελληνικό Netflix

Το Κανάλι της Βουλής δεν είναι πια το «βαρετό» κανάλι που έπαιζε μόνο συνεδριάσεις, είναι το Netflix των ημερών, με επεισόδια γεμάτα ίντριγκα και πολλές, πάρα πολλές ατάκες.

Κι όμως, πίσω από το θέαμα υπάρχει μια ουσία που δεν πρέπει να χαθεί: η αξιοπιστία του μηχανισμού πληρωμών, η δικαιοσύνη στις ενισχύσεις, η διαφάνεια στη διαχείριση κοινοτικών πόρων.

Αν η Εξεταστική γίνει απλώς «σειρά» για το μεσημεριανό, τότε η Δημοκρατία κινδυνεύει να μετατραπεί σε τηλεοπτικό προϊόν. Και εκεί, ούτε ο Φώσκολος ούτε το Netflix μπορούν να σώσουν την κατάσταση.

Δυστυχώς, στην προκειμένη περίπτωση, δεν υπάρχει «skip intro». Υπάρχει μόνο η ελπίδα ότι, κάποια στιγμή, θα δούμε την πολιτική να επιστρέφει στη σοβαρότητα και όχι να παραμένει στον ρόλο του τηλεοπτικού σόου.