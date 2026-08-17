Πώς πέφτει κανείς από τα σύννεφα; Με κρότο, τις περισσότερες φορές. «Όταν πρόκειται να ταξιδέψεις μέσα στην Ελλάδα, δεν είναι τόσο εύκολο, όσο δείχνει online» διαπιστώνει η Μίνα Άγκνος, διευθύντρια του τουριστικού γραφείου Travelive στο FOX News, ενώ έχει προηγηθεί και ένα άρθρο της Wall Street Journal που περιγράφει τα φέρι τύπου high speed, αυτά που πραγματοποιούν διαδρομές μεταξύ των νησιών των Κυκλάδων, ως vomit comet (κομήτης αναγούλας). Κι ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποιο διάβημα για τη δυσφήμιση στα Π.Ο.Π ταχύπλοα μας.

Η Journal ειδικά, περιγράφει μια εικόνα όπου σε δρομολογια μεταξύ Πάρου-Νάξου-Μήλου, ένας επιβάτης θα νιώσει τάση για εμετό και ξαφνικά, μέσα σε μερικά λεπτά, θα τον ακολουθήσουν κι άλλοι. Η εφημερίδα ζητά το λόγο μέχρι και από την εταιρεία που διαχειρίζεται τα συγκεκριμένα φέριμποτ. Το όνειρο των ελληνικών διακοπών, έχει και στιγμές βγαλμένες από εφιάλτη;

Καλωσήρθατε στις πραγματικές ελληνικές διακοπές

Είναι άλλη μια περίπτωση όπου η εικόνα ενός προορισμού από τα social media είναι η μέρα με τη νύχτα με την πραγματικότητα. Ο μύθος της χώρας μας ως μια καρτ-ποστάλ ανεμελιάς, ένα σκηνικό κλεμμένο από το "Mamma Mia" ή από το «Γάμος Ά Λα Ελληνικά», που καταρρίπτεται με το που ο εκάστοτε τουρίστας πατάει το πόδι του στο καυτό τσιμέντο του λιμανιού του εκάστοτε νησιού.

«Όσα κι αν έχω δανεικά πια δε σου δίνω, να κάνεις βόλτες με τον κομήτη αναγούλας»

Μπαίνουμε στη θέση ενός τουρίστα.

Μάλλον ξεκίνησε από κάποια μεγαλούπολη της Βόρειας Ευρώπης, «φλεξάροντας» στους φίλους του πως θα ξεκινούσε τη δική του περιπέτεια στην Ελλάδα.

Ένιωθε περήφανος όσο εκείνοι τον συμβούλευαν να φάει "gyros" και να πιεί γνωστή μπύρα που την έχουμε ταυτίσει με διάλειμμα σε οικοδομική εργασία. Τις περίμενε καιρό αυτές τις διακοπές.

Όμως δεν τον έφερε στο νησί κάποιο μαγικό χαλί, ούτε κατάφερε να βρεί διαθέσιμο εισιτήριο σε αεροπλάνο που δεν κόστισε όσο ένα νεφρό. Μπήκε άγαρμπα στο μικροκλίμα των ελληνικών διακοπών, ταξιδεύοντας τον Σκοπελίτη ή κάποιο άλλο φέρι, που κατάφερε και δάμασε τις θάλασσες πιο δύσκολα απ' όσο ο Νόλαν κατάφερε να πείσει τους Έλληνες σινεφίλ να δουν ολόκληρη την «Οδύσσεια» και μετά να κάνουν πατριωτικό ποστ στο Facebook.

Όταν φτάνει στο νησί, νιώθει πως οι «γουρούνες» στους δρόμους και οι πινακίδες των ενοικιαζόμενων δωματίων χορεύουν μπροστά από τα μάτια του σαν ένα νοσηρό μικροφίλμ. Ζαλίζεται του θανατά, αλλά κάποια στιγμή περνάει κι αυτό. Ξαφνικά πεινάει.

Αναζητά ένα κουτούκι. Παραγγέλνει μια σαλάτα χωριάτικη. Του εξηγεί ο σερβιτόρος ότι κοστίζει 19 ευρώ, αλλά χωρίς το ελαίολαδο.

Συνειδητοποιεί πως τελικά, το όνειρο του ελληνικού καλοκαιριού έχει πολλά ψιλά γράμματα.